사진=텐아시아DB

사진제공=ENA

2024년 3월 디자이너 김충재와 연인 관계임을 공식적으로 밝힌 배우 정은채가 '아너 : 그녀들의 법정'을 선택한 이유를 밝혔다.정은채가 ENA 월화드라마 '아너 : 그녀들의 법정' 속 로펌의 대표가 되어 돌아온다. '아너 : 그녀들의 법정'은 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거에 정면 돌파로 맞서는 세 여성 변호사의 미스터리 추적극이다.정은채가 연기하는 강신재는 여성 범죄 전문 로펌 L&J(Listen&Join)의 대표로, 필요한 걸 얻기 위해서라면 무엇이든 할 수 있는 사자 같은 인물이다. 정은채는 강신재를 '리더'라는 한 단어로 정의했다. 그는 "좋은 리더는 '심장은 뜨겁게, 머리는 차갑게'와 잘 어울리는 사람이라고 생각한다. 약자에겐 진심을 다해 아우를 수 있는 여유와 포용력을, 강자에겐 절대 물러나지 않는 대담한 힘을 가진 사람이 바로 리더 강신재"라고 설명했다.정은채는 '아너 : 그녀들의 법정'을 차기작으로 선택한 결정적 이유에 대해 "나를 배우로서 신뢰하고 기다려준 제작진의 믿음이 있었다. 시기마다 작품 선택의 방향성과 기준이 조금씩 다르긴 하지만, 이번 작품에선 '아너'를 함께 만들어가는 사람들이 이유였다"고 말했다.강신재에게 하고 싶은 말을 전하기도 했다. 정은채는 "'시작을 했으니 끝을 보아라'라고 북돋아 주고 싶다. 더 고되고 어려운 길을 선택한 것에 대해 안쓰러운 마음도 들지만, 강신재라면 아마도 그녀에게 가장 맞는 선택지라는 생각을 할거다. 무한한 지지를 보내고 싶다"라며 웃어 보였다.끝으로 정은채는 "뜨거운 여름을 지나 차가운 겨울까지 촬영한 '아너'는 뜨거움과 차가움이 공존하는 드라마다. 때로는 인간의 무력함을, 때로는 인간의 존엄성을 느끼실 수 있을 것 같다. 이야기에 몸을 맡기고 즐겨달라"고 당부했다.'아너 : 그녀들의 법정'은 다음 달 2일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr