'아빠하고 나하고 시즌3'에서 세계적인 팝페라 거장 임형주가 자신에게 무심한 어머니에 대한 서운함을 토로한다. 이에 전현무는 "오히려 부럽다"며 어머니의 지극한 관심 속에 자란 자신의 경험담을 털어놓는다.21일 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 어머니와의 갈등을 빚는 팝페라 거장 임형주가 포착된다. 리얼리티에 어머니와 함께 첫 출격한 임형주는 자신의 일상을 가감 없이 공개할 것을 예고해 기대를 모은다. 그런 가운데 임형주는 어머니에 대한 서운함을 드러낸다.임형주의 어머니는 소속사 대표이자 임형주의 공연을 직접 진두지휘하는 인물. 그러나 임형주의 어머니는 각종 국가 행사는 물론 임형주의 어린 시절 입학시험 연주에도 참석하지 않았다고해 관심을 끈다. 이에 임형주는 "대표님이 엄마니까 내 모든 스케줄에 당연히 동행할 거라고 생각하는데, 엄마는 내가 와달라고 부탁해야만 온다"며 서운함을 드러낸다.이어 그는 "독창회는 엄마가 만들어 놓은 그림에 내가 맞아야 하니까 옷 제대로 입나, 제대로 하나 감시하러 오는 거다"라며 어머니와의 갈등을 떠올린다. 임형주는 "남들은 다 엄마가 레슨 표 짜주고 그러는데 저희 엄마는 코빼기도 안 보였다. 그래서 제가 고아라는 소문도 돌았다. 엄마에게서 인정을 못 받으니 남한테 인정받으려고 내가 극성이 됐다"고 전해 MC 전현무X한혜진을 깜짝 놀라게 했다.임형주 모자의 이야기를 지켜보던 전현무는 "저는 형주 씨 어머니 같은 분이 부럽다. 제가 외아들이라 어머니가 극성이셨다"며 자신의 모자 관계를 털어놓는다. 전현무는 고등학교 시절 급식이 없고 대부분의 친구들이 도시락을 외부에서 시켜 먹는 상황에, 자신의 어머니만 3년 내내 점심과 저녁을 수제 도시락으로 만들어 배달까지 해주셨다고 고백한다. 그런 관심이 오히려 부담이었다는 그는 "어린 마음에 나도 외부 도시락 먹고 싶었다. 남들과 달라 보이고 마마보이 같아 보일까 봐 나에게 관심이 없길 바랐었다"며 엄마가 극성일 때 느끼는 아들의 입장을 전한다.'아빠하고 나하고 시즌3'는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr