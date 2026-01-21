사진 = 아기맹수 김시현 인스타그램

넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'에서 '아기맹수'라는 별명으로 강한 인상을 남긴 셰프 김시현이 예상치 못한 인맥을 공개해 화제를 모으고 있다.김시현은 개인 SNS를 통해 "언니 드디어 계정 풀렸다"라는 짧은 멘트와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 티빙 오리지널 연애 리얼리티 '환승연애4'에 출연 중인 박지현과 나란히 얼굴을 맞댄 채 셀카를 남긴 모습이 담겼다. 두 사람은 김시현의 트레이드마크로 알려진 '어흥' 포즈를 함께 취하며 친근한 분위기를 자아냈다.요리 서바이벌과 연애 리얼리티라는 전혀 다른 분야에서 주목받아온 두 인물의 조합은 공개 직후부터 시선을 끌었다. 또렷한 이목구비와 잡티 없는 피부, 자연스러운 미소가 어우러진 투샷에 네티즌들 사이에서는 "전혀 예상 못 한 인맥", "대세들의 만남"이라는 반응이 이어졌다.김시현은 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'에서 흑수저 셰프로 출연해 참가자 중 최연소임에도 불구하고 안정적인 기본기와 감각적인 요리로 존재감을 드러냈다. 앳된 외모와 대비되는 노련한 실력, 그리고 방송에서 직접 소개한 '아기맹수' 캐릭터와 '어흥' 포즈는 단숨에 시청자들의 기억에 남았다.특히 봄나물을 활용한 요리로 심사위원 안성재로부터 "젊은 셰프가 있다는 게 기쁘다"는 평가를 받으며 실력파 셰프로 자리매김했다. 이후 각종 예능과 온라인 콘텐츠에 출연하며 대중적 인지도를 빠르게 넓히고 있다.박지현 역시 '환승연애4'를 통해 단숨에 화제의 중심에 섰다. 한국예술종합학교 연극원 출신으로 과거 배우 활동을 거쳐 현재는 연기 강사로 활동 중인 가운데 프로그램에서 밝은 에너지와 돋보이는 비주얼로 시청자들의 주목을 받고 있다. 특히 지난 19일 '환승연애4' 출연진들의 개인 SNS 계정이 일제히 공개되자, 박지현은 하루 만에 16만 명을 넘어 17만 명, 이후 20만 명에 가까운 팔로워를 확보하며 폭발적인 관심을 입증했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr