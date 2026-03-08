이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young'

가수 백지영과 배우 정석원 부부가 두 번의 유산 아픔을 고백했다.7일 채널 '백지영 Baek Z Young'에는 '갑작스럽게 찾아온 백지영♥정석원 부부의 딸 임신 스토리 최초 공개'라는 영상이 게재됐다.영상에서 백지영은 임신한 제작진을 위해 겉절이와 수육을 만들어 대접했다. 제작진이 임신 6주째임을 알리자 백지영은 "난 먹덧을 했다. 위가 비면 토를 했다"고 밝혔다. 정석원은 "아내가 임신성 당뇨까지 왔다. 안 먹던 아이스크림 한 통을 다 먹었다"고 떠올렸다.이어 백지영은 "임신한 걸 알고 난 다음에 (8주 차부터) 멋덕을 바로 시작했다"며 '갑자기 배가 비면 울렁거리고 토할 것 같았다"며 먹덧도 힘들다고 말했다.임신했을 때 가장 많이 먹었던 음식으로 백지영은 "김치를 제일 많이 먹었다. 그리고 평소에 먹지도 않는 아이스크림을 많이 먹었다"고 덧붙였다.아내 임신 소식을 들었던 날을 떠올리며 정석원은 "아침에 자고 있었는데 날 막 깨우더라. 'X 됐어' 그랬다"며 백지영의 현실 반응을 전해 웃음을 안겼다. 백지영은 "투어 중이였는데 목이 안 좋아서 병원에 갔다. 약 처방을 받는데 '임신 가능성'을 물어보더라. 난 없다고 했는데 '확실하세요?'라고 해서 뭔가 쌔했다"고 회상했다.결국 '피검사'를 하게 됐다며 백지영은 "딱 보니까 임신이라고 했다"고 얘기했다. 이에 정석원은 "첫번쨰 임신에서 유산을 했었다"고 설명했고, 백지영 또한 "그치 그때도 투어 중이었다. 그래서 하임이 때 싹 다 취소했다"고 덧붙였다."우리가 유산을 2번 했다"며 정석원은 "그렇게 (임신에 대해) 큰 기대를 안 했다. '우리 둘이 잘 살자'고 했는데 막상 하임이가 태어나고 보니 예쁘더라"며 "딸 하임이가 나랑 되게 친하다. 애기를 처음 낳았을 때 하임이를 내가 혼자 돌봤다. (백지영이) 미국 공연 가면 애기를 둘이서있다보니까. 딸과의 시간이 선물이었다"고 말해 뭉클함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr