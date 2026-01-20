사진=넷플릭스, 임성근 SNS

사진=임성근 SNS

'흑백요리사2'로 많은 관심을 받았던 임성근(58) 셰프가 과거 수차례 음주운전 사실을 뒤늦게 고백하면서 SNS 상에서 그를 언팔로우하는 움직임이 포착됐다.앞서 임성근은 지난 18일 자신의 유튜브 채널 '임짱TV'에 '음식 그리고 음주'라는 제목의 영상을 업로드했다. 해당 영상에서 임성근은 "술을 좋아하다보니 실수를 했다. 10년에 거쳐 3번 음주(운전)를 했다"고 털어놨다.파장이 커지자 임성근은 자필 사과문을 통해 "제 가슴 한구석에 무거운 짐으로 남아 있던 과거의 큰 실수를 고백하고, 이에 대해 진심으로 사과와 용서를 구하고자 한다"고 밝혔다. 이어 "음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수"라며 "당시 깊이 후회했고, 법적인 처벌을 달게 받았다. 지난 몇 년간 자숙하며 자신을 돌아보는 시간을 가졌다"고 적었다.임성근의 사과문에도 전날이었던 19일까지 유튜버 임라라, 아나운서 김수민, 방송인 유병재, 요리사 김풍 등이 임성근의 팔로우를 유지하고 있었다. 그러나 20일 확인 결과 KBS2 '신상출시 편스토랑'에 출연 중인 가수 김재중(39)이 임성근을 언팔로우했다.임성근은 당초 '신상출시 편스토랑'에 출연할 예정이었다. 그러나 사태의 심각성을 인지한 제작진은 그의 녹화를 취소하기로 결정했다. 임성근은 JTBC 예능 '아는 형님' 출연도 무산됐다.한편 임성근은 오는 2월~3월 사이 500평 규모의 식당 오픈을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr