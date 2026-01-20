TTA 치열한 경쟁, 엔하이픈 '남자 그룹 현재 1위'…강다니엘 vs 태민 '솔로 초접전'

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

2025년 하반기 '최고의 글로벌 아티스트'를 선정하는 '제14회 탑텐어워즈(TOP TEN AWARDS, 이하 TTA)' 예선 투표가 지난 16일 시작됐다. 엔하이픈(남자 아이돌 그룹), 니쥬(여자 아이돌 그룹), 강다니엘(남자 솔로 아이돌), 김세정(여자 솔로 아이돌), 아홉(베스트 루키)가 각 부문 예선에서 현재 1위를 달리고 있는 가운데, 치열한 경쟁이 예상된다.TTA 예선 투표가 지난 16일부터 진행되고 있다. 이번 투표는 아이돌 챔프 애플리케이션과 설렙챔프 애플리케이션에서 각각 1월, 2월에 나눠서 진행된다. 현재는 아이돌 챔프 애플리케이션에서 남자 아이돌 그룹, 여자 아이돌 그룹, 남자 솔로 아이돌, 여자 솔로 아이돌, 베스트 루키 분야 총 5개 부문 투표가 아이돌 챔프 애플리케이션에서 진행되고 있다.현재 남자 아이돌 그룹 1위는 엔하이픈이다. 엔하이픈은 36.83%의 득표율을 기록하고 있다. 2위 트레저(21.52%), 3위 아스트로(18.23%)는 접전을 벌이고 있다. 하지만 1위 엔하이픈과 2, 3위 차이도 크지 않아 언제든 역전될 가능성이 있다. 아스트로의 경우 지난 '13회 TTA'에서 남자 아이돌 그룹 1위를 차지한바, 뒷심 발휘도 기대된다. 4위는 스트레이 키즈, 5위는 플레이브가 차지하고 있다.여자 아이돌 그룹의 현재 1위는 니쥬이다. 니쥬는 득표율 43.95%로, 2위인 트와이스(15.08%)와 격차를 벌리고 있다. 3위는 피프티 피프티, 4위는 있지, 5위는 르세라핌이 차지하고 있다.남자 솔로 아이돌 현재 1위는 득표율 27.64%의 강다니엘이다. 강다니엘은 여러 차례 TTA 1위를 기록한 바 있어, 이번 투표에서도 선전이 기대된다. 강다니엘의 뒤를 바짝 쫓는 건 득표율 24.10%의 2위 태민이다. 2위 태민과 1위 강다니엘은 초접전을 벌이고 있어, 순위가 뒤집힐 가능성도 높다. 이어 3위 차은우(득표율 23.75%) 역시 근소한 차이로 뒤따르고 있다. 4위는 제이홉, 5위는 이준호다.여자 솔로 아이돌 부문의 현재 1위는 김세정이다. 김세정은 득표율 40.60%를 기록하고 있다. 그 뒤를 바짝 쫓는 2위는 아이유다. 3위는 우주소녀 다영, 4위는 아이돌 우기, 5위는 수지다.베스트 루키 부문에서는 득표율 41.43%로 아홉이 1위를 기록하고 있다. 2위는 넥스지가 득표율 28.53%로 뒤따르고 있다. 3위는 최립우, 4위는 세이마이네임, 5위는 킥플립이다.텐아시아가 주관하는 '제14회 TTA'는 2025년 하반기 최고의 글로벌 아티스트를 뽑는 행사다. K팝 및 K 콘텐츠를 대표하는 아티스트들이 '최고의 글로벌 아티스트' 자리를 놓고 경쟁한다. 이번 예선을 통해 뽑힌 부문별 TOP2 아티스트들은 결선 경쟁을 통해 '2025년 하반기 최고의 글로벌 아티스트'로 선정된다.후보는 부문마다 10팀씩(가나다 순)이다. 남자 베스트 그룹 부문 후보는 더보이즈, 스트레이 키즈, 아스트로, 앤팀, 에이티즈, 엔하이픈, 제로베이스원, 크래비티, 트레저, 플레이브다. 여자 베스트 그룹 부문에는 니쥬, 르세라핌, 블랙핑크, 아이들, 아이브, 엔믹스, 있지, 트리플에스, 트와이스, 피프티 피프티가 후보로 올랐다.남자 베스트 솔로 부문에는 강다니엘, 남우현, 방탄소년단 제이홉, 백호, 아스트로 차은우, 이준호, 장한음, 투모로우바이투게더의 멤버 연준, 태민, 하성운이 후보가 됐다. 여자 베스트 솔로 부문 후보는 김세정, 마마무 솔라, 마마무 화사, 수지, 아이유, 아이들 우기, 우주소녀 다영, 전소미, 츄, 트와이스 채영이다.베스트 루키 부문 후보로는 넥스지, 베이비몬스터, 세이마이네임, 아일릿, 아홉, 올데이 프로젝트, 유니스, 최립우, 클로즈유어아이즈, 킥플립이 이름을 올렸다.이번 TTA 부문별 후보는 아챔송·왕중왕 상위 후보, 아챔차트 상위 랭커, 아챔 투표 1위 아티스트, 올 하반기 컴백 아티스트, 기자단 추천 아티스트를 종합적으로 반영해 선정됐다.아이돌챔프 애플리케이션을 통해 이뤄지는 제14회 TTA 예선 투표는 1월 16일 오전 10시부터 25일 밤 23시 59분까지 진행된다. 더불어 결선 투표는 1월 26일부터 30일로 예정돼 있다. 또 다른 5개 부문(남자 배우, 여자 배우, 남자 가수, 여자 가수, 베스트 송)에 대한 투표는 오는 2월 셀럽챔프 애플리케이션을 통해 진행될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr