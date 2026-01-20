사진=유튜브 채널 '동해물과 백두은혁' 캡처

그룹 소녀시대 효연이 과거 멤버들과의 갈등 일화를 공개했다.지난 19일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에는 효연이 게스트로 출연한 영상이 게재됐다.이날 효연은 그룹 내 다툼 여부를 묻는 질문에 "소녀시대는 거의 싸우지 않고 한발 물러서서 관망하는 편"이라면서도 "굳이 팀 내에서 '싸움닭'을 꼽자면 바로 나"라고 밝혔다.이어 과거 멤버들과 크게 대립했던 사건을 언급했다. 효연은 "스키장에서 돌아오던 중 차량이 미끄러지는 사고가 발생해 방송 리허설에 참여하지 못한 적이 있다"며 "방송국 측에는 사과했지만, 멤버들에게는 사고가 난 상황이니 이해해 줄 것이라 여겨 따로 사과하지 않았다"고 당시 상황을 설명했다.그는 "하지만 멤버들은 공적인 스케줄에 차질을 빚은 점을 지적하며 화를 냈다"면서 "분위기를 파악하지 못하고 무대에 오르려 하자, 두 멤버가 다가와 정식으로 사과할 것을 조언했고 결국 사과하며 상황을 마무리했다"고 전했다.진행자 동해의 지적에 효연은 "내가 부족해서 그랬다"며 자신의 실수를 인정했다.한편, 효연은 멤버 유리와의 유닛 활동 무산에 대한 비화도 전했다. 그는 "슈퍼주니어-D&E 같은 유닛을 꿈꾸며 유리에게 제안했지만, 당시 유리가 드라마 촬영 등으로 일정이 맞지 않아 거절했다"며 "이후에도 서로 활동 및 휴식 시기가 엇갈려 성사되지 못했다"고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr