배우 문우진이 MYM엔터테인먼트와 전속 계약을 체결했다.MYM엔터테인먼트는 20일 문우진과의 전속 계약 체결 소식을 전하며 "탄탄한 연기력과 나이를 뛰어넘는 깊은 감정 표현을 지닌, 앞으로가 더욱 기대되는 배우 문우진과 함께하게 되어 매우 기쁘다"고 밝혔다. 이어 "연기 활동을 비롯한 다양한 영역에서 문우진만의 색깔과 잠재력이 온전히 발휘될 수 있도록 세심한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.문우진은 그동안 다양한 드라마와 영화에 출연하며 차근차근 필모그래피를 쌓아왔다. 특히 넷플릭스 '폭싹 속았수다'에서 배우 박보검의 아역, JTBC '내 아이디는 강남미인'에서 배우 차은우의 아역을 맡아 주목받았다. 현재 문우진은 JTBC 금요시리즈 '러브 미'에서 주도현(장률 분)의 아들 다니엘 역으로 출연해 열연을 펼치고 있다.앞서 문우진은 드라마 '사이코지만 괜찮아', '무인도의 디바', '히어로는 아닙니다만', '열혈사제2', '그놈은 흑염룡'을 비롯해, 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다', '은중과 상연', 디즈니+의 오리지널 시리즈 '트리거' 등 다양한 플랫폼의 작품에서 장르와 캐릭터를 넘나드는 다채로운 연기 변신을 선보여 왔다. 또 영화 '반도', '하이재킹', '검은 수녀들', '전지적 독자 시점' 등 스크린 작품을 통해 인상적인 연기를 펼쳤다.한편 MYM엔터테인먼트 소속 아티스트로는 배우 이민호, 임수정, 김민, 강민지 등이 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr