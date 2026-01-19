캐치더영 강산이/ 사진 제공=에버모어엔터테인먼트

밴드 캐치더영이 이번 정규앨범을 통해 음악적으로 인정받고 싶다는 열망을 내비쳤다.캐치더영(CATCH THE YOUNG·강산이, 안기훈, 김남현, 이준용, 최정모)이 19일 서울 강남구 일지아트홀에서 첫 정규앨범 'EVOLVE'(이볼브) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 강산이는 "데뷔 때부터 홍대 인디 클럽에서 공연을 많이 하고 다양한 무대에 섰지만, 어쨌든 우리가 음악 방송에 나오는 등 보이기에 아이돌 밴드 같은 모습이 많이 있었기 때문에 '저 친구들은 만들어진 '아이돌 밴드'가 아닌가' 이런 시선이 있었을 것이다"라고 말했다.이어 "그런 시선에서 벗어나고 싶었다. 이번 정규앨범으로 인해서 캐치더영이 정말 실력 있고 자체적으로 앨범 제작이 가능한 밴드라는 것을 알리고 싶었다"고 했다. 그러면서도 롤모델을 묻는 질문에는 아이돌 밴드의 대표주자 격인 데이식스를 언급해 의문을 자아냈다.'EVOLVE'는 캐치더영이 지나온 시간과 앞으로 나아갈 순간을 함께 담아낸 기록이다. 청춘이 마주하는 불안과 흔들림, 성장과 희망의 감정을 곡마다 다른 결로 풀어내며 하나의 감정선이 자연스럽게 이어지도록 구성했다. 멤버 전원이 작사·작곡에 고르게 참여해 음악적 주체성을 또렷하게 드러냈다.타이틀곡 'Amplify'(앰플리파이)는 캐치더영이 무대 위에서 가장 강력하게 울리고자 한 사운드를 집약한 곡이다. 더블 타이틀곡 '찬란히 빛나줘'(Sail)에는 흔들리는 순간에도 끝내 앞으로 나아가려는 청춘의 의지를 담아냈다. Alternative Rock(얼터네이티브 록) 기반의 서정적인 밴드 사운드 위에 점진적으로 쌓여가는 전개가 특징으로 거친 파도 앞에서도 멈추지 않겠다는 메시지를 전한다.캐치더영의 첫 정규앨범 'EVOLVE'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr