가수 임재범/사진제공 = 블루씨드엔터테인먼트

가수 임재범이 데뷔 40주년 기념 콘서트의 서울 공연을 마무리했다.임재범은 지난 17일과 18일 양일간 서울 송파구 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 '2025-26 임재범 40주년 콘서트 - 나는 임재범이다'를 개최했다. 이번 공연에는 이틀간 총 1만6000여 명의 관객이 입장했다.2023년 2월 전국투어 앙코르 공연 이후 약 3년 만에 해당 무대에 오른 임재범은 '내가 견뎌온 날들', '이 또한 지나가리라'로 공연의 포문을 열었다.앞서 이번 투어를 끝으로 가수 활동을 마무리하겠다는 뜻을 밝힌 임재범은 "오늘 이 공연이 슬픔의 장이 아니라 서로에게 따뜻하게 인사할 수 있는 시간이 되길 바란다"며 "온 힘과 마음을 다해 무대를 채우겠다"고 소감을 전했다.셋리스트는 '낙인', '위로', '너를 위해', '사랑', '고해' 등 대표 히트곡과 지난해 발표한 '니가 오는 시간', 최근 공개한 신곡 'Life is a Drama(라이프 이즈 어 드라마)' 등으로 구성됐다. 주최 측은 이머시브(Immersive) 음향 시스템을 도입해 사운드 환경을 구축했다.관객들은 수록곡 '사랑'을 합창하며 호응했고, 앙코르 무대에서는 '이 밤이 지나면', '크게 라디오를 켜고'가 이어졌다. 임재범은 "이 감동을 잊을 수 없을 것 같다. 노래를 들려드릴 수 있어 감사하다"며 "남은 투어 일정도 계속 이어가겠다"고 말했다.한편, 임재범은 이날 대한민국 대중음악 발전에 기여한 점을 인정받아 문화체육관광부로부터 공로패를 수여받았다. 서울 공연을 마친 임재범은 부산, 수원, 고양, 광주, 울산, 창원 등에서 투어를 이어갈 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr