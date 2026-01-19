사진=김정훈 SNS

가수 겸 배우 김정훈이 일본에서의 근황을 전했다.김정훈은 지난 18일 자신의 인스타그램에 "도쿄 공연 전! 다리가 아픕니다 ㅜㅜ"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김정훈이 일본에 있는 한 공연장의 대기실에서 의상을 착용한 후 기다리고 있는 모습. 특히 그는 오른쪽 허벅지부터 발목에 걸쳐 여러 개의 파스를 붙이고 있어 눈길을 끌었다.앞서 김정훈은 2019년 전 여자친구와 사생활 논란에 휩싸였다. 당시 김정훈의 전 여자친구라고 주장한 A씨는 "김정훈이 임신 중절을 권유했고, 자택을 구해준다며 1000만원의 임대보증금을 약속했지만 900만원을 주지않고 연락을 두절했다"면서 약정금 청구 소송을 제기했다.두 사람은 2018년 봄부터 교제를 시작해 그해 12월 임신 사실을 알게 된 것으로 전해졌다.이에 김정훈이 "아이가 친자일 경우 책임지겠다"고 하면서 A씨가 소를 취하하는 듯 했으나 이내 김정훈은 "A씨가 임신 사실로 여러 차례 협박했고, 연락이 끊겼다거나 임신 중절을 강요했다는 등의 허위사실을 유포하고 언론에 제보했다"며 2020년 9월 A씨를 상대로 1억원 상당의 손해배상을 청구하는 소송을 제기했다.하지만 법원은 "제출된 증거만으로는 혐의를 인정하기 어렵다"며 2023년 1월 17일, 김정훈의 손해배상청구 소송을 기각했다.이 외에도 김정훈은 2017년 음주운전 혐의로 입건돼 운전면허가 취소됐다. 2024년 12월에는 서울 강남 인근에서 교통사고를 낸 후 현장에 출동한 경찰의 음주 측정 요구를 거부했다. 이 사건으로 김정훈은 음주 측정 거부 및 교통사고처리 특례법상 치상 혐의로 검찰에 불구속 송치됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr