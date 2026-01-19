임성근, 음주운전 3번 적발…”시동 끄고 있었어야“[종합]

넷플릭스 ‘흑백요리사2’에 백수저로 출연한 임성근 셰프가 음주운전을 고백했다.임성근은 지난 18일 자신의 유튜브 채널 ‘임성근 임짱TV’에 ‘음식 그리고 음주’라는 제목으로 영상 한 편을 올렸다. 그는 과거 술을 좋아했으나 5~6년 전부터는 조심한다며 “안 좋은 일도 있고 해서, 말 나온 김에 술을 좋아하다 보니까 실수를 했었다”고 음주운전 사실을 털어놨다. 임성근은 “10년에 걸쳐서 3번 정도 음주(운전을)를 했던 적이 있다. 술 마시면 차에서 자는데 자다가 경찰에 걸려서 상황을 설명했다”며 “경찰이 왜 차(운전석)에 시동을 걸고 앉아있냐고 묻더라. 알고보니 시동을 끄고 앉아있어야 했다”고 말했다. 그는 “그때 한 번 걸렸고, 그게 10년 정도 된 것 같다”고 설명했다.임성근은 이어 “가장 최근에 (음주단속에 적발된 게) 5~6년 전”이라며 “그걸 다 숨기고 싶고 그런데 괜히 나중에 생기면(알려지면) 또 많은 분들이 상처받지 않느냐”고 했다. 그러면서 “내가 잘못한 거는 잘못한 것”이라며 “면피하고 싶지는 않다. 그러니까 정신 차리고 (이제는 음주운전을) 안 한다. 형사처벌 받아서 면허가 취소됐었고, 면허를 다시 땄다”고 덧붙였다. 임성근은 ‘다 말하면 팬들이 (최근) 많이 생겼는데 두렵지 않느냐’는 물음에 “내가 (말 안 하고) 못 산다. 숨기고 싶지 않다”며 “사과하는 게 맞다. 숨겨서 될 일도 아니고 (팬들에) 괜히 심려 끼쳐드린 것 같아서 죄송하다”고 사죄했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr