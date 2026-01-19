사진=넷플릭스

사진=유튜브 채널 '임성근 임짱TV' 캡처

학교폭력 의혹을 해명했던 넷플릭스 '흑백요리사2' 출연자 임성근 셰프가 이번에는 과거 음주운전 3회 적발 사실을 고백하며 또다시 논란의 중심에 섰다.지난 18일 임성근은 자신의 SNS에 "안녕하십니까 임성근입니다"라고 시작하는 내용의 자필 사과문을 올렸다. 그는 "제 가슴 한구석에 무거운 짐으로 남아있던 과거의 큰 실수를 고백하고 이에 대해 진심으로 사과와 용서를 구하고자 한다"고 말했다.그러면서 "음주 운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수다. 당시 저는 깊이 후회하고 법적인 처벌을 달게 받았고 지난 몇 년간 자숙하며 제 자신을 돌아보는 시간을 가졌다. 저의 부주의한 행동으로 실망을 드려 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.앞서 임성근은 18일 자신의 유튜브 채널 '임성근 임짱TV'를 통해 "10년에 걸쳐서 3번 정도 음주(운전을)를 했던 적이 있다. 술 마시면 차에서 자는데 자다가 경찰에게 걸려서 상황을 설명했다. 그게 10년 정도 된 것 같다. 가장 최근에 음주단속에 적발된 게 5~6년 전"이라고 밝혀 파장을 일으켰다.지난 16일에는 학교폭력 의혹과 관련해 직접 입장을 밝히기도 했다. 임성근은 "어떤 분은 '임짱 성격이 와일드 하니까 학폭에 연루돼 있는 거 아니냐'라고 하시더라. 그런데 나는 학교를 안 다녀서 학폭 (논란이) 없다"고 설명했다. 이어 그는 "중학교 3학년 때 집을 나와서 일했다. 학폭을 할 시간이 없었다. 걱정 안 하셔도 된다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr