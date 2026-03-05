'미국인과 재혼' 전수경, 알고보니 별거 중이었다…父도 사위 못 만나, "대만서 일하는 중" ('아빠하고')[종합]

사진=전수경 SNS

전수경이 재혼한 미국인 남편과 별거 중이라고 밝혔다.지난 4일 방송된 TV CHOSUN 예능 '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 97세 ‘슈퍼 동안’ 전수경의 아버지가 동네 슈퍼스타에 등극했다. 이른 아침부터 전수경의 아버지는 지인들로부터 오는 전화로 바빴다. 전수경 아버지의 지인은 “건강 비결은 딸을 잘 둬서 그렇다”라며 추켜 세워줬고, 전수경 아버지는 “갑자기 무슨 천국에 올라간 것 같다”라고 뿌듯해했다. 행복한 아빠의 일상을 지켜본 전수경은 “아버지의 몰랐던 모습을 많이 보고 있다”라고 혼자 있을 때 아버지의 모습을 보며 미소를 지었다.이날 전수경은 아버지와 함께 외출에 나섰다. 전수경은 “작년에 아버지가 허리가 좀 아프셨다. 협착증이라고 하더라”라며 아버지 관절에 도움이 되었으면 하는 마음에 ‘효소 찜질방’으로 향했다. 뜨끈뜨끈한 찜질에 전수경의 아버지는 꿀잠까지 자며 즐겼다. 마무리로 족욕까지 함께한 부녀는 건강 이야기로 꽃을 피웠다. 갑상선암 수술을 한 적이 있는 전수경은 “종양이 성대하고 가깝게 붙어있어서 어쩌면 수술로 종양을 제거할 때 성대의 신경이 같이 잘릴 수가 있다고 했다. 겉으로 티는 내지 않았지만, 속으로는 ‘나는 무대로 돌아갈 수 있을까?’라며 엄청 무너졌다”며 당시를 떠올렸다. 전수경의 아버지는 “걱정은 속으로만 했다”며 딸이 힘들까 봐 속마음을 삼켰다고 고백했다. 전수경이 “이제 건강 잘 챙기고 잘 살자”라고 하자 전수경 아버지는 “또 너무 오래 살아도 별로 환영 못 받을 것 같은데”라며 매콤한 너스레로 웃음을 유발했다.전수경은 미국인 남편 에릭이 선물한 모자를 아버지에게 전달했다. 전수경은 갑상선암 투병으로 힘든 시간을 보내던 때, 친구의 소개로 남편을 만나게 됐다. 에릭은 유명 호텔의 총지배인으로 무려 16년간 일했고, 현재는 대만에서 총지배인으로 일하고 있어 전수경과는 ‘롱디부부’로 살고 있다. 전수경 아버지는 “사위는 사교성도 있고 아주 솔직하고 아버지가 있어도 ‘수경 씨’하며 애정 표현하고...‘우리 딸을 이렇게 사랑해 주는구나, 됐다’ 했다”라며 다정한 사위에 푹 빠진 모습을 보였다. 또 전수경의 아버지는 “호텔에 가면 직원들이 ‘아버님, 아버님’하며 알아봤고, 고기 만찬에다가 스위트룸 독방 턱턱 내줬다”라며 호텔 총지배인 사위 덕분에 호강했다며 사위 자랑에 빠졌다.해외 근무로 4년째 못 만난 사위를 그리워하는 아버지를 위해 전수경은 영상 통화를 마련했다. 통화 전 전수경은 아버지도 한 마디를 할 수 있도록 속성 영어 과외를 펼쳤다. 가장 중요한 ‘고맙다’, ‘보고싶다’, ‘곧 또 보자’를 영어로 숙지한 아버지는 반복해서 연습했고, 전수경은 남편에게 전화를 걸었다. 전화가 연결되자마자 전수경의 아버지는 “땡큐 베르마치”라고 냅다 외쳐 딸과 사위를 당황하게 했다. 사위는 “모자 마음에 드세요?”라고 한국말로 물어봤지만, 마음 급한 전수경의 아버지는 “씨 유 순(곧 또 보자). 오케이. 다이죠부”라며 일본어까지 투척해 스튜디오를 폭소하게 했다. 현주엽은 “3개 국어 하신다”라며 감명받았다.통화를 마친 뒤 전수경은 짠맛을 좋아하는 아빠의 건강을 위해 ‘지중해식 올리브오일 레몬소스 샐러드’와 ‘바질페스토 닭가슴살 파스타’를 준비했다. 메뉴를 듣자 전현무는 “맘에 드는 말이 하나도 없다”라며 건강식에 대한 기대감이 꺾였고, 전수경의 아버지도 저염 식단에 시무룩해졌다. 시무룩해진 아버지에 전수경은 “아버지께 감사한 게...딸이 해줬다고 맛있게 드시려고 노력하는 게 느껴졌다”라며 고마워했다. 그러나 전수경이 집으로 돌아가자 전수경의 아버지는 고춧가루와 소금을 넣은 어탕을 끓여 결국은 짠맛으로 하루를 마무리하는 반전을 선사했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr