모델 야노 시호가 남편 추성훈을 위한 결혼기념일 선물을 준비해 화제를 모았다.지난 16일 야노 시호의 채널에는 "아조씨 결혼 기념 선물 대작전(ft. 에르메스, 크롬하츠)"라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 야노 시호는 결혼기념일을 앞두고 선물 준비에 나섰다. 야노 시호는 "결혼식은 10월에 했지만 일본에서는 혼인신고한 날을 결혼기념일로 여긴다"며 "추성훈을 처음 만나고 2년 후에 결혼했다"고 설명했다. 제작진이 "의미 있는 날"이라고 하자 그는 "의미 있는 날인데 잊어버렸다"고 솔직하게 털어놨다.야노 시호는 과거 결혼기념일 에피소드도 전했다. 그는 "처음 몇 년은 추성훈이 꽃을 보내줬는데 누가 보낸 건지 몰랐다. 나중에 결혼기념일이라는 걸 알았다"며 "몇 년 지나서는 결혼기념일이 지나고 3일 뒤에 '중요한 걸 까먹었다'고 하더라. 알고 보니 결혼기념일이었다"고 말해 현실 부부의 모습을 드러냈다.제작진의 제안으로 이번에는 야노 시호가 직접 선물을 준비하기로 했다. 그는 "지갑처럼 쓰는 파우치가 괜찮을 것 같다. 파우치 안에 돈이 많은데 지금 쓰는 건 작다"며 에르메스 가죽 파우치를 언급했다.다만 야노 시호는 "추성훈이 안 쓰면 내가 쓸 것"고 속마음을 털어놔 웃음을 자아냈다. 또 다른 선물 후보로는 "돋보기안경이 필요하다고 했던 것 같다. 크롬하츠 안경을 쓰면 멋있을 것 같다"며 크롬하츠 제품도 떠올렸다.에르메스 매장을 찾은 야노 시호는 "너무 좋은 걸 찾았다. 내가 쓰고 싶다. 필요 없다고 하면 내가 써도 될 것 같다"며 설레는 모습을 보였다. 이후 그는 추성훈에게 파우치 사진을 보내며 "뭐가 좋아? 나는 갈색"고 메시지를 보냈다. 하지만 돌아온 답장은 예상 밖이었다. 추성훈은 "나는 필요 없어"고 답했고, 야노 시호는 예상치 못한 반응에 충격을 받은 모습을 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr