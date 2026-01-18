사진 = KBS2TV '불후의 명곡' 캡처

KBS2 '불후의 명곡' 임준형이 '야구계 최강 보컬' 김태연을 꺾고 최종 우승했다. 무엇보다 KT위즈의 응원가 '마법의 성'으로 우승을 차지하며, 팬들을 위한 무대로 의미를 더했다.지난 17일 방송된 740회 '불후의 명곡'은 '2026 프로야구 특집' 2부로 경기장을 뜨겁게 달궜던 전현직 야구선수 유희관, 정근우, 최주환, 김태연, 임준형 5인이 그라운드가 아닌 무대에 올라 색다른 도전을 펼쳤다. 특히 선수들의 예능인 뺨치는 입담과 진정성 가득한 팬사랑이 더해져 진한 울림을 전했다. 이에 전국 시청률도 4.6%로 동시간대 1위를 차지하며 시청률 홈런을 선사했다. (닐슨코리아 기준)이날 첫 무대의 주인공은 '프로 통산 101승' 기록 보유자, 유희관이었다. 유희관은 라디(Ra.D)의 '엄마'를 선곡하며 "최근 작고하신 어머님께 바치는 못난 아들의 헌정곡"이라고 소개했다. 담담하고 진솔한 목소리로 무대를 연 유희관은 '엄마'라는 가사가 나오자 눈시울을 붉혔다. 특히 무대 말미에는 유희관과 어머니의 다정한 모습이 화면을 가득 채워 모두를 눈물 쏟게 했다. 황재균은 "어머님과도 알고 지낸 사이라 저도 모르게 눈물을 흘렸다"라며 깊이 공감했고 이찬원은 "어머니가 하늘에서 듣고 뿌듯해하실 것 같다"라고 따뜻한 위로를 전했다.'악마의 2루수' 정근우가 두 번째 무대를 밟았다. 캔의 '내생에 봄날은'을 선곡한 정근우는 "제 야구 인생의 봄날은 김성근 감독님 덕분"이라며 김성근 감독의 영상 메시지로 무대를 열어 팬들을 뭉클하게 했다. 이때 노래 분위기가 180도 바뀌자 정근우는 팬들의 환호성에 흥분한 나머지 박자를 놓치며 역대급 무대의 시작을 알렸다. 그는 음정, 박자가 모두 삐끗한 와중에도 자연스럽게 호응을 유도해 폭소를 유발했다. 그는 팬들의 열광적인 반응에 힘입어 무대 곳곳을 휘젓고 다니며 흥을 폭발시켰다. 실력과 관계없이 무대에 한껏 몰입한 그의 모습이 모두를 푹 빠져들게 만들었다. 김병현은 "웃느라 갈비뼈가 부러지는 줄 알았다"라며 박수갈채를 보냈다. 정근우가 유희관을 누르고 1승을 차지했다.세 번째로 '히어로즈의 대들보' 최주환의 이름이 호명됐다. 딸 지우에게 새로운 추억을 선물하기 위해 나왔다는 최주환은 SG워너비의 '라라라'를 선곡, 떨림이 느껴지는 순수한 목소리로 무대를 가득 채웠다. 최주환의 수줍은 매력이 자연스럽게 묻어난 가운데 가사와 맞물린 깜찍한 율동이 더해져 흐뭇한 미소를 자아냈다. 팬들은 물론 토크대기실의 선수들까지 최주환의 안무를 따라 하며 떼창으로 화답했다. 유희관은 "평소 과묵한 선수인데 정말 용기를 낸 게 보였다"며 "나중에 딸이 이 무대를 보면 좋을 것 같다"라며 응원했다. 정근우가 2승을 차지하며 열기를 이어갔다.다음은 '이글스의 슈퍼 유틸리티' 김태연이 네 번째 순서로 자리했다. 부활의 '사랑이란 건'을 선곡한 김태연은 "인생 첫 트로피를 '불후'에서 받겠다"라는 야심찬 각오로 무대에 올랐다. 김태연은 가창 영상으로 조회수 112만을 기록한 실력자답게 가수 못지않은 유려한 가창력으로 귀를 사로잡았다. 그의 시원시원한 고음과 힘 있는 성량이 무대를 압도하며 '김태연'을 연호하는 팬들의 함성이 쏟아졌다. 이찬원은 "드디어 '불후'의 정체성을 찾았다"라며 감탄했고 김준현은 1부 우승자인 이대형에게 "1부에 나가길 잘 했다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.'2026 프로야구' 특집의 대미를 장식할 마지막 주자로 '떠오르는 좌완투수' 임준형이 출격했다. 임준형은 KT위즈의 공식 응원가의 원곡인 '마법의 성'을 선곡, "구단 팬분들이 올 한 해 좋은 기운을 받으셨으면 좋겠다"라고 소개해 훈훈함을 자아냈다. 임준형은 호소력 짙은 목소리와 밝고 경쾌한 에너지로 야구장을 방불케 하는 팬들의 환호성을 자아냈다. 임준형의 열창 뒤로 '여러분이 있기에 저희가 있습니다'라는 메시지가 스크린을 채우자 팬들도 일제히 기립하며 화답해 감동을 전했다. 전사민은 "진짜 가수가 부른 것 같았다"며 "제가 봐 왔던 '불후' 같았다"라며 극찬했다.끝으로 NC다이노스의 치어리더들이 축하 무대를 장식해 마지막까지 분위기를 뜨겁게 달궜다. 야구계 두 번째 가왕 타이틀은 임준형이 차지, 최종 우승을 거머쥐었다.이번 특집은 세대를 초월한 야구 선수들의 유쾌한 입담과 진솔한 무대가 어우러지며 승부를 넘어선 깊은 울림을 선사했다. 유희관의 어머니를 향한 헌정곡 무대부터 팬들에게 바치는 무대를 꾸민 임준형까지 각양각색으로 각자의 서사를 담아낸 선수들의 진심 어린 순간들이 공감과 감동을 이끌어 냈다. 그라운드 위의 열정들이 무대를 가득 채우며 스포츠와 음악이 하나 되는 감동의 순간을 완성했다.매회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr