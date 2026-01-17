사진=JTBC '아는 형님'

'아는 형님' 김예찬이 걸그룹 활동 당시 정산을 받지 못했다고 밝혔다.17일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 '싱어게인4' 탑7 이오욱, 도라도, 김재민, 슬로울리, 서도, 규리, 김예찬이 출연했다.이날 김예찬은 걸그룹 출신임을 밝히며 "2015년 어썸베이비, 2018년 핑크판타지로 데뷔했지만, 활발하게 활동을 못 해서 정산도 없고, 쉽지 않은 시기를 보냈다"고 고백했다.19살 때부터 연습생 생활을 했던 김예찬은 '정산 0원' 걸그룹 활동에 "알바 많이 했다. 택배, 공장, PC방, 고깃집 알바도 오래 했다"고 털어놨다. 임우일이 "인기 진짜 많았겠다"고 하자, 김예찬은 "사장님이 오래 일하게 하려고 시급도 올려줬다"고 자랑했다.김예찬은 '싱어게인4' 이전 서바이벌 경력도 공개했다. 그는 "슈퍼스타K6' '싱어게인3'도 출전했고, '언더커버'에서는 우승했다. 그때는 상금 1억도 받았다"고 이야기했다.멤버들은 불과 2년 전 방송된 '싱어게인3' 2라운드 탈락에 의문을 드러냈다. 김예찬은 "그때 상황이 힘들었다. 시즌3 때는 살도 많이 쪘었다. 20kg 감량해서 시즌4 때 심사위원들도 못 알아볼 정도였다. 그런 의자도 예쁘게 봐주시고, 연습도 열심히 해서 더 나은 나를 보여줘서 시즌4에서 잘 된 것 같다"며 자신감을 내비쳤다.한편, 2위한 도라도의 과거 경력도 밝혀졌다. 10살 때 '아시아 갓 탤런트' 결승 진출했던 그는 "그때는 가수 꿈이 아니었다. '출연하면 싱가포르 무대를 하게 될 거'라는 엄마 말에 여행하고 싶어서 했던 것"이라고 밝혀 웃음을 안겼다.'서씨 집안'의 반가운 만남도 있었다. 서희와 서도는 "우리 달성 서씨다. 서장훈과 집안 사람"이라며 반가움을 드러냈다. 서장훈이 큰 반응을 하지 않자, 서도는 "우리는 좋은데, 장훈이는 별로 아닌가봐"라고 서운함을 내비쳤고, 당황한 서장훈은 "아니다. 지금 굉장히 기쁜 상태"라고 설명했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr