사진=MBC '전지적 참견 시점'

'전지적 참견 시점' 신우현의 어머니가 집안 배경에 대해 언급했다.17일 방송된 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에는 국내 유일 F3 드라이버 신우현 선수의 일상이 공개됐다.이날 신우현은 "F1 우승 상금이 2000억, 연봉이 8~900억원이라도 하더라"는 질문에 "F3은 수입이 없다. 돈 받고 하는 레이싱은 F1이 유일하다"고 밝혔다.오히려 돈을 내고 출전하는 F3에서 신우현은 "경기 출전 비용은 경차 한 대 값이다. 스폰서를 통해 내줄 수도 있고, 개인이 충당하기도 하기도 한다"면서 "하위 레벨 대회에도 상금은 2~300만원이다. F1만 바라보고 하는 것"이라고 설명했다.이어 "돈이 들어가는 만큼 벌금도 세다. 모든 소리 중계되기 때문에 욕을 하면 1억원까지 벌금이 나온다. 또 지각하면 300만원 내야 한다"고 덧붙였다. 이영자는 "전현무도 후원해"라고 제안해 웃음을 안겼다.시즌이 끝나 한국에 귀국한 신우현은 넓은 집과 '천국의 계단'이 있는 개인 트레이닝 룸으로 감탄을 자아냈다. 기상 직후 체중을 확인했지만, 몸무게는 비공개로 한 그는 "드라이버와 차량 무게가 같아야 한다. 규정보다 드라이버가 가벼우면 무게만큼 차에 납 추가를 하기 때문에 전략적으로 이용할 수 있다"고 이유를 밝혔다.송은이가 "몸을 본떠서 전용 시트를 만들잖냐"고 언급하자, 신우현은 "그렇다. 체중 변하면 시트 안 맞아서 같은 무게 유지해야 한다. 나중에 1kg 때문에 1, 2초 차이가 날 수 있다"고 말했다. 이를 위해 매니저인 엄마가 해준 보양식도 거절한 그는 직접 칼로리를 계산해 식사를 챙겼다.지난해 120번 정도 비행기를 타고 이동한 신우현은 엄마한테 "엄마는 인생을 걸고 정말 초집중해서 열심히 한 일이 있어?"라고 물으며 "나는 공부 열심히 해야겠다는 생각을 못 했는데, 레이싱하면서 처음으로 레이싱에 내 모든 인생을 걸고 매진하고 있다"고 말했다고.어머니는 "본인 인생을 걸었다는 걸 매 경기 보고 있다"며 애정을 드러냈고, 신우현은 "그동안 열심히 한 게 하나도 없더라. 나중에 돌아보며 '의미 있게 살았구나' 말할 수 있도록 하고 싶다"고 전했다.신우현 어머니는 "요즘 레이싱 선수들은 능력만으로 되는 게 아니라고 하더라. 레이서 자체로 유명해지는 것도 중요하다고 한다. 우리 신우현 선수에게 많은 사랑과 관심 주시면 더 성장할 수 있을 거다. 응원해주길 바란다"고 당부했다.한편, 신우현 선수는 외할아버지가 현대자동차그룹 명예회장 정몽구, 외삼촌이 현대자동차그룹 제2대 회장 정의선이다.'현대家' 집안 배경에 대해 어머니는 "신우현 선수가 4년 만에 큰 성장을 하다 보니 어떤 분들은 부모의 집안 배경 때문에 남들보다 쉽게 왔다고 생각하더라. 운 좋게 부모의 도움으로 이 자리까지 온 것도 사실이긴 하나, 본인이 피나는 노력을 했다는 걸 알아봐 주셨으면 좋겠다"고 이야기했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr