이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = 하지영 유튜브 채널 캡처

배우 박신혜가 활동 중단 시절에 겪었던 심경을 고백했다.최근 하지영의 채널 '유튜브 하지영'에는 배우 박신혜가 출연해 직장인을 위한 고민 상담을 하는 모습이 그려졌다.공개된 영상에서 하지영은 퇴사를 하고 백수가 된 한 네티즌의 사연을 공개했다. 권고사직으로 대기업을 다니던 네티즌은 두 달 정도 쉬고 있다며 광고 전화만 오고 대화 상대도 없어 우울하고 자존감이 낮아진 상태라고 전했다.이에 하지영은 "나도 한밤의 TV 연예를 그만두고 '뭘 하지?' 연예 프로그램이 시대 흐름상 다 폐지가 됐었다. 그래서 '배우가 될 가능성이 있을까?' 가능성을 보려고 무대에 갔다"고 자신의 사연을 털어놨다.이를 들은 박신혜는 "사연자분의 마음을 헤아리기가 조심스럽지만 자기 발전의 끊을 놓지 않았으면 좋겠다. 그리고 운동을 끊지 않았으면 좋겠다. 집에만 있으면 무너진다. 밖에도 나가시고 건강해야 기회도 잡을 수 있다"고 진심 어린 조언을 건넸다.또 박신혜는 자발적 활동 중단 당시 심경을 전했다. 그는 "저는 제가 스무 살 때 학교를 다니고 싶어서 자발적으로 일을 쉰 적이 있었다. 갑자기 제가 '나 일 안 들어오면 어떻게 하지? 두려움이 찾아왔다. 하필 회사도 없을 때여서. 제가 선택한 걸 열심히 하고 있으니까 좋은 기회가 오더라"고 털어놨다.연기 활동을 이어가는 것에 대해 박신혜는 "제가 잘하는 연기도 언제까지 할 수 있을지 모른다고 생각한다. 누군가가 나를 선택해야 하는 일이니까. 누군가가 찾아줄 때 해야 한다고 생각한다. 나는 30대에 내가 연기를 하고 있을 줄 몰랐다"며 소신을 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr