이미지 크게보기 사진 = KBSTV '살림하는 남자들 시즌2

이미지 크게보기 사진 = KBSTV '살림하는 남자들 시즌2

이미지 크게보기 사진 = KBSTV '살림하는 남자들 시즌2

개그맨 지상렬이 16세 연하 쇼호스트 신보람과 신혼부부 같은 모습으로 눈길을 끌었다.17일 방송된 KBSTV '살림하는 남자들 시즌2'에는 지상렬과 신보람이 동반 출연했다.이날 방송에서 신보람과 공개 열애 중인 지상렬은 선배 최양락을 집으로 초대해 연애와 결혼에 대한 조언을 구했다. 그는 "신혼집을 준비하게 된다면 서울에서 하는 게 맞는지, 인천에서 하는 게 맞는지"며 현실적인 결혼 준비에 대한 고민도 솔직하게 털어놨다.이에 최양락이 "환갑 다 된 나이 아니냐. 곧 손자 볼 나인데 뭐 잘났다고 그러냐. 맞춰줘라"고 얘기했고, 지상렬은 신보람에 대한 칭찬을 이어갔다. 그는 "마음의 보일러가 있는 것 같다. 어느 날 묻지도 않았는데 오빠를 지켜주겠다고 하더라. 저는 그거에 반했다"고 고백했다.이어 지상렬은 최양락에게 "주례..."며 웃음을 감추지 못했다. 결국 최양락에 주례까지 부탁했고, 때마침 신보람이 집에 도착했다. 또 두 사람은 최양락과 함께 할 저녁 식사 음식을 준비했다. 스튜디오에서 이 모습을 지켜본 MC 이요원은 "두 분이 주방에 있으니 분위기가 다르다. 신혼부부 같다"고 감탄했다.지상렬과 신보람은 호칭과 데이트 장소도 공개했다. 신보람은 "자기야"고 스스럼없이 말했고, 지상렬은 쑥스러운 듯 웃으면서 고개를 들지 못했다. 이어 "데이트는 차 안에서도 하고"며 달달한 근황을 전했다.뜻깊은 선물에 대해서 신보람은 "에르메스 목걸이를 받았다. 저희 엄마 것까지 줬다"고 말했다. 이에 지상렬은 "엄마도 계시니까 어머니 것도 드린 거다. (신보람이) 그냥 끌림이다"며 애정을 드러냈다.또 지상렬은 신보람의 어머니와 상견례를 마쳤고, 신보람은 "실제로 (지상렬을) 보고 나서 엄마가 잘생기고 든든하다고 하시더라"며 흐뭇해했다.한편, 지상렬은 지난해 '살림남'에서 소개팅을 통해 16세 연하의 승무원 출신 쇼호스트 신보람과 만나 연인으로 발전했다. 특히 지상렬은 지난해 12월 '2025 KBS 연예대상'에서 리얼리티 부문 우수상을 수상한 뒤 "귀한 사람을 만나게 됐다. (신보람과) 따스운 만남을 계속 이어가겠다"고 말해 많은 관심과 응원을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr