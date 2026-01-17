이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '셰프 안성재' 캡처

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '셰프 안성재' / JTBC '냉장고를 부탁해'

'흑백요리사2'의 우승자 최강록 셰프가 단발머리 가발을 쓰고 등장해 시선을 모았다.17일 안성재의 채널에는 최강록 셰프와 김성운 셰프가 출연했다.공개된 영상에서 최강록은 평소 모자를 쓴 모습과는 달리 단발머리 가발을 착용한 채 등장해 안성재를 놀라게 했다. 안성재가 "헤어스타일이 많이 바꼈다"고 웃으면서 묻자 최강록은 "시간이 많이 지났지 않냐"고 운을 뗐다.이어 최강록은 "시간의 흐름을 표현하고 싶었는데, 말로 표현하는 것보다 (머리 스타일로) 표현했다"면서 우승 이후 심경에 대해 "약간 (우승에) 취해 있는 기분이 드는 기간이 있었다. 그 상태에서 빨리 벗어나고 싶어 일부러 일을 많이 했다. 그러면서도 방송이 완전히 끝나야 비로소 제 생활로 돌아갈 수 있겠다는 생각이 들더라"고 고백했다.이를 들은 안성재는 "맞다. 이게 뭐 설명하기는 어렵다. 그래도 나름 어느 정도 약간의 기쁨을 만끽하셨을 것 같고, 서바이벌에 왠지 중독된 느낌이 있다. 도파민과, 방송 말고 그냥 눈빛을 봤을 때도 요리하실 때 쫄깃함을 즐기는 느낌이 있는데 맞냐"고 느낀 점을 얘기했다.이에 최강록은 "몇 번의 서바이벌을 겪으면서 그 속에서 느낄 수 있는 세계관이 안 그리웠다면 거짓말이다. 기회가 있다면"이라며 서바이벌에 대한 애정을 보였다.앞서 최강록은 JTBC '냉장고를 부탁해'에 출연해 숱이 없어서 모자를 쓰냐는 질문에 "제 별명이 원래 '대머리 독수리'"라고 언급한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr