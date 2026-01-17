사진=텐아시아DB

이광민 정신과 전문의가 미디어랩시소 입사 후 '비보 마음 건강 센터'를 깜짝 선보였다.지난 15일 오후 8시 유튜브 채널 'VIVO TV - 비보티비'를 통해 '쎄오로그- 비보마음건강센터'가 공개, 미디어랩시소 대표 송은이와 이광민 정신과 전문의가 만나 마음 건강 상식부터 익명 상담까지 알찬 토크를 펼쳤다.송은이는 "여러분들 마음을 지켜줄 특급 게스트를 모셨다. 미디어랩시소의 뉴페이스이자, 아저씨 라인 막내가 봉태규 씨였는데, 그걸 뛰어넘었다"라며 막내 라인에 합류한 이광민 전문의를 소개했다. 이광민 전문의 역시 "이번에 시소에 들어오면서 아저씨 막내 라인이 됐다"라며 유쾌한 애티튜드로 기대를 높였다.이광민 전문의는 스트레스 대처 방식을 알아보는 그림 검사를 준비해 시선을 모았다. 이광민 전문의는 '비 오는 날의 사람'을 주제로 그림 검사를 진행했고, 송은이는 나무 아래에서 비를 피하는 사람과 우산을 씌어주는 자기 자신을 그려 결과에 대한 궁금증을 높였다.송은이의 그림을 본 이광민 전문의는 "먼저 나무를 그리셨는데, 이 점이 뭉클했다. 제가 보기엔 나무가 상징하는 게 회사인 것 같다. 나무는 타인을 위한 건데, 자신이 챙겨야 할 사람들을 먼저 떠올렸다는 것"이라며 송은이가 가진 대표로서 책임감을 언급했다. 예상외 결과에 송은이는 "입사한 지 얼마 안 돼서 해석을 이렇게 하시는 거 아니냐"라고 응수해 웃음을 더했다.이광민 원장은 송은이와 함께 '광민쌤에게 물어봐!' 코너를 진행, 익명으로 회사 직원들의 사연을 받아 상담해주는 코너를 마련했다. 술이 있어야 피로가 풀린다는 사연부터 워라밸(일·삶의 균형)에 대한 직장인들의 찐 고민이 이어지던 중, 최근 김수용이 심정지를 일으켰던 당시, 촬영장에 있었던 직원의 사연이 올라와 이광민 전문의의 깊이 있는 상담이 이어졌다.김수용의 회복 소식에 안심한 것도 잠시, 그날 이후로 주변의 사고 소식에 민감해졌다는 사연이 도착하자, 이광민 전문의는 "그때 당시의 상황이 떠오르면서 생기는 반응이다. 이때 조심해야 하는 건 회피다. 회피해버리면, 트라우마가 강화된다. 비슷하지만 문제가 없는 상황을 반복 경험함으로써 트라우마를 희석하는 것이 중요하다"라며 차분한 상담으로 안심시키는 면모를 보였다.송은이는 "안 그래도 걱정했다. 제가 대표로서 어떤 얘기를 해주는 게 좋겠냐"라고 조언을 구했고, 이에 이광민 전문의는 "저한테 (직원분을) 보내주시는 게 제일 낫다"라며 든든한 '마음 지킴이'를 자처, 뜨거운 호응을 얻었다. 이에 송은이는 "다음에는 '비밀보장'에서 정식으로 뵙겠다"라며 '비밀보장' 출연까지 약속해 향후 '마음 건강 멘토' 활약을 기대하게 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr