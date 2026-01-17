이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

가수 최백호가 건강검진에서 병 발견 후 15kg 이상 체중이 감소했다고 털어놨다.17일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 데뷔 50년 차 가수 최백호가 출연해 삶과 음악, 건강에 대해 솔직하게 이야기하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 최백호는 건강 상태를 묻는 질문에 "건강이 좀 안 좋았었다. 건강검진에서 까다로운 질병이 발견돼 치료를 받았다. 체중이 15kg가 빠졌다"며 70kg였는데 55kg까지 감소했다고.이어 그는 "비결핵성 항산규증란 염증이 폐에 생겼다. 결핵과 증상은 비슷하지만 감염은 되지 않는 병이다"며 "감염이 안 되니까 약이 개발이 안 되서 치료가 어렵다"며 "약이 독해서 복용하면 하루 종일 몽롱해지고 체중이 감소했다"고 설명했다.최백호는 약 1년간의 치료 끝에 현재 완치 판정을 받았다. 다만 그는 "약을 끊은 지가 10개월 됐는데 체중은 아직 완전히 돌아오지 않았다"며 당시 힘들었던 치료 과정을 회상했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr