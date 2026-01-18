'37세' 박서준, 외모 지적 받았다…"취향은 다양하니까, 신경 안 써" ('경도를') [인터뷰③]

배우 박서준(37)이 외모 지적을 받은 적이 있다고 밝혔다.지난 15일 서울 강남구의 한 카페에서 JTBC 토일드라마 '경도를 기다리며'에 출연한 배우 박서준을 만났다.'경도를 기다리며'는 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분)가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회해 연애하는 로맨스 드라마다. 극중 박서준은 연예부 차장 기자이자 한 여자를 18년 동안 사랑한 순애보 이경도 역을 맡아 열연했다.박서준은 외모 지적을 받아본 적이 있냐고 묻자 "많다. 세상에는 다양한 취향이 있으니까. 내가 취향이 아닐 수 있다"라며 "별로 신경은 안 쓴다"고 말했다.작품 선택 기준에 대해서는 "그때그때 다른 것 같다"며 "'경성 크리쳐'를 2년 찍다보니 현실에 닿을 수 있는 이야기를 하고 싶어서 '경도를 기다리며'를 선택했다. 다음에는 또 다른걸 해보고 싶다"고 말했다.이어 "개인적 선호도에서 공포는 지양하게 되더라. 깜짝 깜짝 놀라는 게 싫다. 내가 가위에 많이 눌리는 편이라 그런걸 보면 좀"이라며 웃었다. 그러면서 "이제 곧 40대니까 그 나이대에 맞는 선택을 해야하지 않을까 싶다. 이제는 느와르의 느낌도 나지 않을까 싶다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr