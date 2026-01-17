이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '살림하는 남자들 시즌2'

이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '살림하는 남자들 시즌2'

가수 박서진이 이민우 이아미 부부의 둘째를 품에 안았다.17일 방송된 KBS2TV 예능 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 이민우 이아미 부부가 생후 1개월 둘째 딸의 이름을 최초 공개했다.이날 방송에서 박서진은 아기를 보러 이민우의 집을 찾았다. 박서진의 팬인 첫째 딸은 박서진에게 "같이 아기를 보고 싶다"고 반겼고, 박서진은 "백일해 접종도 맞고 왔다"며 아기가 있는 방으로 향했다.둘째 양양이는 엄마 아빠와 똑닮은 얼굴로 시선을 사로잡았다. 박서진은 아기를 처음 보고 "손이 엄청 작다. 너무 귀엽다. 말로 표현할 수 없을 정도로 신기하고 사랑스럽다"며 감격해했다.박서진의 손을 꼭 잡는 양양이의 모습도 공개돼 훈훈함을 안겼다. 특히 박서진은 이민우의 제안으로 아기를 처음 안아보게 됐고, 박서진의 걱정과는 달리 아기는 품에 잘 안겨있었다. 또 이민우 이아미 부부는 "아기 이름이 이우주다"며 이름을 알려줬고, 박서진은 "우주야 안녕"며 삼촌 미소를 보였다.박서진은 "내가 잘못 안아서 잘못되면 어쩌나 걱정했는데 다행히 편했는지 잘 안겨 있었다"고 아기를 안아본 소감을 얘기했고, 이를 들은 이요원은 "아기들은 안 편하면 우는데 편안했나 보다"고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr