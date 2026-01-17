최강록, '흑백2' 우승 후 외모도 달라졌다…안성재도 '깜짝'('셰프 안성재')

사진='셰프 안성재' 영상 캡처

'흑백요리사2' 우승자 최강록 셰프가 심사위원 안성재와 재회했다. 그는 장발로 등장해 놀라게 했다.17일 유튜브 채널 '셰프 안성재'에는 '(리뷰)…을! 조려 보겠습니다. 안성재 마음을 막 농락시키고 흥분시켰던 [흑백요리사 시즌2] 우승자 최강록 셰프와 빨뚜대담 (with. 김성운 셰프) I 흑백2 리뷰'라는 제목의 영상이 게시됐다. 이번 콘텐츠에는 '흑백요리사2'의 히든 백수저 참가자이자 우승자 최강록 셰프, 그리고 백수저 참가자 김성운 셰프가 함께했다.최강록은 기존 헤어스타일과 달리 머리를 기르고 등장해 웃음을 자아냈다. 안성재는 "헤어스타일이 많이 바뀌셨다. 엄청 고와지셨다"며 웃었다. 최강록은 "시간이 많이 지났잖나"라며 머리를 쓸어넘겼다. 안성재는 "우승 축하드린다"며 구독자들에게 인사를 부탁하자, 최강록은 "이븐이(구독자 애칭)들아, 반갑다"라고 능청스럽게 인사했다.'흑백요리사2'는 이미 촬영을 한참 전에 마친 바. 최강록은 "(기다리는 기간이) 길었다. 반년 됐다"고 말했다. 우승자라는 걸 빨리 알리고 싶은 게 있었냐는 물음에 "그런 것보다 이런 서바이벌을 찍으면 프로그램이 완결돼야 정상적인 생활로 돌아갈 수 있는 것 같다. 약간 취해 있는 기분의 기간이 있어서, 그걸 빨리 벗어나려고 일들을 많이 했다. 역시 방송이 완전히 끝나야 제 생활로 돌아갈 수 있겠구나 싶다"고 답했다.안성재는 "그래도 나름 어느 정도 기쁨을 만끽하며 계셨을 것 같다. 최 셰프님이 서바이벌에 좀 중독된 느낌도 있다. 도파민과 쫄깃함을 즐기는 느낌이 있다. 맞냐"고 말했다. 최강록은 "'소드 아트 온라인'이라는 만화가 있다. 주인공이 고글을 끼면 게임 속으로 들어가는 세계관이다. 어떤 친구들은 현실로 돌아와서 그 세계를 못 잊고 또 들어간다. 몇 번의 서바이벌을 통해서 아마 서바이벌 속에서 느낄 수 있는 세계관이 안 그리웠다고 하면 거짓말이다. 기회가 있다면 (또 참가할 것)"이라고 답했다. 안성재는 "이게 또 끝이 아닐 수 있겠다"고 기대했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr