남진, '72바늘 봉합' 나훈아 피습 배후설에 입 열었다…"검찰 특수부 조사"('비서진')

사진=텐아시아DB

사진=SBS '비서진' 영상 캡처

가수 남진이 나훈아의 피습 사건 배후라는 루머로 인해 검찰 조사를 받았던 경험을 털어놓았다.지난 16일 방송된 SBS '비서진'에는 이서진, 김광규가 가수 남진의 매니저로 나선 모습이 그려졌다.남진은 과거 조폭에게 허벅지를 찔렸던 아찔한 사건을 언급했다. 나훈아와 세기의 라이벌이기도 한 남진. 당대 최고의 톱스타였기에 온갖 루머에 휩싸이기도 했다. 김광규는 "저희 어릴 때는 (남진이) 나훈아 가수와 싸웠다는 말도 있었다"고 언급했다.이에 남진은 당시 루머에 대해 직접 해명했다. 특히 나훈아가 피습을 당해 얼굴을 72바늘이나 꿰맨 사건은 남진이 배후라는 루머까지 있었다.남진은 "옛날에 나훈아 씨도 다쳤을 때 '남진이 시켰다'는 소문이 있었다. 내가 검찰 특수부에 가서 조사도 받았다. 특수 검사가 특수실로 데리고 가더라. 조사 3~5분 하더니 '가라'고 하더라. 그런 오해도 받고 그랬다"고 회상하며 웃었다. 김광규는 "그때는 '카더라'가 많았다. 만나면 싸웠다는 카더라가 있었다"고 공감했다.나훈아는 1973년 세종문화회관 공연 도중 무대에 난입한 A씨가 휘두른 사이다병에 맞아 왼쪽 얼굴에 큰 상처를 입었다. 이 사건으로 나훈아는 72바늘을 꿰매는 대수술을 받았다. 사건 직후 나훈아와 라이벌인 남진이 사건의 배후라는 오해를 받아 조사를 받게 됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr