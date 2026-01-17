사진 = 변우석 인스타그램
배우 변우석의 럭셔리한 비주얼이 눈길을 끈다.

최근 변우석은 자신의 인스타그램에 이모지를 담은 멘트와 사진을 게시했다.

사진 속 변우석은 변우석은 주황빛 극장 좌석에 앉아 브라운 톤의 커다란 인형을 품에 안은 채 검은 수트를 말끔히 소화했고 다른 컷에서는 좌석 사이에 앉아 손을 들어 인사를 건네거나 고개를 숙인 채 생각에 잠긴 표정으로 시선을 사로잡았다.
붉은 카펫 위에 서 있는 장면에서는 조명 아래 길게 드리운 그림자와 또렷한 이목구비가 대비를 이루며 한층 깊은 무드를 완성했다.
이를 본 팬들은 "인형이 인형을 안고 있넹" "늘 응원합니다" "악 귀여웡" "화이팅" "너무 잘생겼어" "멋있고 귀여워" 등의 댓글을 남겼다.
한편 변우석은 1991년생으로 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'의 류선재 역으로 선풍적인 인기를 끌어 대세 배우로 발돋움했다. 이후 다양한 브랜드의 러브콜을 받으며 광고 수입만 약 100억원을 기록한 것으로 알려졌다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

