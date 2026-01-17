사진 = 안효섭 인스타그램
배우 안효섭이 바쁜 나날을 보내고 있다.

최근 안효섭은 자신의 인스타그램에 "Jimmy Fallon"라는 멘트와 사진을 올렸다.

공개 된 사진 속 안효섭은 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' 로고가 보이는 공간에서 베이지 톤 수트를 입고 포즈를 취하고 있으며 셔츠와 타이를 매치한 스타일링으로 세련된 분위기를 완성했다.
또 다른 사진에서는 실내 소파에 기대 앉아 깊은 눈빛으로 카메라를 바라보며 차분하면서도 묵직한 존재감을 드러냈고 조명이 은은하게 비치는 공간과 클래식한 인테리어가 어우러져 글로벌 무대에 선 배우의 여유로운 순간을 담아냈다.

이를 본 팬들은 "오빠의 황금눈에 빨려들어갈것같아요", "세계를 향해 나아가는 지금 이 순간도 응원합니다", "너무 예뻐", "아 너무 좋다", "너무 멋있었어요", "사랑합니다" 등의 댓글을 남겼다. 안효섭은 국내외를 넘나드는 활동으로 앞으로의 행보에 기대를 모으고 있다.
앞서 안효섭이 보이스 액팅으로 참여한 '케이팝 데몬 헌터스'가 누적 조회수 2억 6,600만회를 돌파해 넷플릭스 역대 모든 콘텐츠를 통틀어 최고 기록을 갱신 한 바 있다. 현재 차기작 '오늘도 매진했습니다'의 촬영에 한창인 안효섭은 지난 2일 미국 ABC 방송의 '굿모닝 아메리카'에 깜짝 코멘트로 출연하는 등 원격으로 홍보에 동참하고 있으며 국경을 넘은 러브콜이 계속되고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

