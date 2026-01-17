사진 = 정해인 인스타그램

사진 = 정해인 인스타그램

배우 정해인이 소년미가 가득한 일상을 공유했다.최근 정해인은 자신의 인스타그램에 비행기 이모지가 담긴 멘트와 사진을 게시했다.사진 속 정해인은 공항 탑승교로 보이는 공간에서 편안한 차림으로 이동 중인 모습이다. 블랙 비니와 아이보리 컬러의 케이블 니트, 연청 데님을 매치해 깔끔하면서도 내추럴한 분위기를 완성했고, 한 손에는 휴대전화를 들고 뒤돌아보며 미소 짓는 표정이 담겼다.자연광이 유리 벽을 통해 들어오는 공간에서 부드럽게 드러난 얼굴선과 맑은 눈빛이 여행을 앞둔 여유로운 무드를 더한다. 또 다른 사진에서는 비니 아래로 내려온 앞머리와 담백한 표정이 강조되며 꾸밈없는 공항 패션의 정석을 보여준다.이를 본 팬들은 댓글로 "너무 잘생긴 오빠", "늘 응원합니다", "너무 예뻐요 오빠", "화이팅", "귀여운 배우님", "보고 싶어요" 등의 반응을 남겼다.앞서 1988년생인 정해인은 한 프로그램에서 뉴욕 촬영 때 미성년자로 오해 받기도 했다. 당시 방송에서 정해인이 식당에서 맥주를 주문하자 점원이 난데없이 "미성년자 아니냐"고 추궁했다. 이에 정해인이 실제 나이를 말하자 점원은 놀라움을 감추지 못했다.한편 정해인은 넷플릭스 시리즈 '이런 엿 같은 사랑'을 차기작으로 선택해 팬들과의 만남을 예고했다. 이 작품은 기억상실에 걸린 검사 고은새(하영 분)와 자신이 그의 남자친구라 주장하는 복싱 코치 장태하(정해인 분)의 동거를 중심으로 펼쳐지는 이야기를 그린다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr