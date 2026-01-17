사진 = 김사랑 인스타그램

배우 김사랑의 동안 미모가 여전히 화제되고 있다.최근 김사랑은 자신의 인스타그램에 "cortado"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 김사랑은 햇살이 드는 공간에서 테이블에 앉아 반려견을 품에 안고 있는 모습이다. 이어 창가에 기대어 카메라를 바라보는 순간이 담겼다. 블랙과 그레이 톤의 아우터에 단정한 헤어스타일을 매치해 자연스러운 멋을 살렸고 잔잔한 표정과 여유로운 시선이 공간의 분위기와 어우러졌다.커피 잔과 소품이 놓인 테이블, 창밖으로 보이는 벽돌 건물이 일상의 온도를 더하며 담백한 감성을 완성했다.사진을 본 팬들은 댓글로 "너무나 아름답고 너무나 멋지고 너무나 사랑스런 분", "늘 응원합니다", "이쁘다", "참 안늙어", "귀여워요", "한국에서 아름다움을 따질때 안빠지는분" 등의 반응을 남겼다.김사랑은 최근 광고 촬영과 패션화보 등을 통해 활발한 활동을 이어가고 있으며 여전히 변함없는 미모와 우아한 분위기로 대중의 사랑을 받고 있다.한편 1978년생인 김사랑은 과거 쿠팡플레이 'SNL코리아7'에 출연하며 다양한 연기를 선보여 매력을 뽐낸 바 있다. 특히 '젊음의 묘약'이라는 코너에서 늙지 않는 미모를 뽐냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr