사진 = 유인영 인스타그램

유인영이 화려한 미모를 뽐냈다.최근 유인영은 자신의 인스타그램에 "날 애정해 주는 모든 마음"이라며 "사진에 담지 못한 많은 축하 감사드려요"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 유인영은 생일 장식이 걸린 공간에서 케이크 앞에 앉아 양손을 들어 보이며 환한 미소를 짓고 있는 모습부터 촛불이 켜진 과일 케이크를 들고 차분한 표정으로 바라보는 장면, 와인잔을 맞대며 축하를 나누는 순간까지 자연스럽고 진솔한 분위기를 담아냈다.또 다른 사진에서는 리본으로 포장된 선물을 품에 안은 채 은은한 미소를 지으며 고마운 마음을 전하는 모습이 포착돼, 과하지 않은 차림과 편안한 표정이 오히려 깊은 여운을 남겼다.이를 본 팬들은 댓글로 "나의 여신" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "그때나 지금이나 여전히 예쁘세요" "생일축하 드려요" 등의 반응을 남겼다.앞서 유인영은 유튜브 채널 '인연인영'에서 '제주도에서 포르쉐 타고 질주! 포르쉐 올레 드라이브'라는 제목의 영상을 공개한 바 있다. 영상에서 유인영은 포르쉐 오너임을 밝히며 "구매를 고려했던 포르쉐 911을 직접 운전해 봤다"고 밝혔다. 유인영이 소유한 포르쉐 카이엔의 가격은 약 1억 5천만원대로 알려졌다.한편 1984년생인 유인영은 42세이며 과거 종방한 KBS 2TV 주말극 '독수리 5형제를 부탁해!'에서 밝고 에너지 넘치는 모습으로 김동완과 핑크빛 로맨스 연기를 선보여 시청자들의 호평을 받은 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr