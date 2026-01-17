사진 = 기은세 인스타그램

배우 기은세가 우아한 미모를 자랑했다.최근 기은세는 자신의 인스타그램에 "인친님들한테 보여줄 예쁜 사진 더 많이많이 찍고 싶은데그것도 힘든 요즘 현실"이라며 "힘내자요! 빠샤"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 기은세는 아이보리 터틀넥 니트 위에 베이지 톤 코트를 매치한 채 전시 공간으로 보이는 실내에 서 있다. 벽면을 가득 채운 대형 사진 작품 앞에서 선글라스를 살짝 내려다보거나 미소 짓는 모습이 자연스럽게 담겼다.어깨에 멘 브라운 컬러의 위빙 백과 골드 프레임 선글라스, 깔끔하게 정돈된 단발 헤어가 어우러지며 도시적인 무드를 완성했다. 과하지 않은 스타일링 속에서도 특유의 세련된 분위기가 또렷하게 살아 있다.이를 본 팬들은 댓글로 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "넘 이뻐요", "화이팅", "귀엽고 예쁜데요", "내 스타일" 등의 반응을 남겼다.한편 1983년생인 기은세는 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 지난 2023년 이혼 소식을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr