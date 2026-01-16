이미지 크게보기 사진 = 야노시호 유튜브 캡처

방송인 추성훈이 아내 야노시호의 결혼기념일 선물에 고마움을 전했다.16일 야노시호의 채널에는 "아조씨 결혼 기념 선물 대작전 (ft.에르메스, 크롬하츠)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 야노시호는 결혼기념일을 맞아 남편 추성훈을 위한 선물을 준비했다. 그는 에르메스 파우치, 약 80만 원 상당의 선물을 사기 위해 매장을 찾았다. 또한 야노시호는 크롬하츠의 약 200만 원 상당의 안경 선물도 고민했다.추성훈을 떠올리며 쇼핑을 마친 후 매장을 나왔고, 야노시호는 추성훈에게 문자로 에르메스 파우치가 어떤지 물었다. 하지만 추성훈은 "나는 필요없다"고 말했고, 야노시호는 예상치 못한 반응에 당황한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.이어 야노시호는 잠옷을 사기 위해 잠옷 가게에 들렀다. 야노시호는 귀여운 강아지 캐릭터가 그려져 있는 잠옷을 보면서 "이런 건 안 된다"며 웃음을 터트렸고, 추성훈의 취향이 보이는 잠옷을 고르면 "이거라면 입어줄 것 같다"며 사이즈를 꼼꼼하게 체크했다.결국 결혼기념일 선물은 커플 잠옷을 선택했고, 두 벌에 약 2만 5천 엔정도로, 한 벌로 치면 약 12만 원 가격대였다. 영상 말미에는 추성훈이 야노시호가 사준 커플 잠옷을 입고 등장해 눈길을 끌었다.야노시호는 추성훈이 잠옷 선물을 마음에 들어할지 걱정했지만, 추성훈은 "잘 받았다. 원단도 좋고, 사이즈는 좀 작지만 원단 좋아서 편하게 입곘다. 파자마 잘 때 입겠다. 고마워"고 고마움을 전해 훈훈함을 안겼다.한편 야노시호 추성훈 부부는 2009년 결혼해 슬하에 2011년생 딸 추사랑을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr