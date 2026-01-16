[종합] "시청률 두자릿수 찍길"…김혜윤, ♥변우석과 핑크빛 이후 안방 복귀 "'선업튀'와 달라" ('오인간')

사진=조준원 기자

배우 김혜윤이 '선재 업고 튀어' 이후 1년 8개월 만에 안방극장에 복귀한다. '선재 업고 튀어'가 신드롬적인 인기에도 시청률은 최고 5.8%를 기록했던 만큼, 김혜윤은 이번 작품 시청률이 두 자릿수를 돌파하기를 소망했다.16일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’(이하 '오인간') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 김정권 감독, 배우 김혜윤,로몬이 참석했다. '오인간'은 인간이 되기 싫은 MZ 구미호와 자기애 과잉 인간의 좌충우돌 망생 구원 판타지 로맨스다.김정권 감독은 "어른들의 동화 같은 드라마다. 일반적인 알콩달콩함만 있는게 아니라, '어린왕자'를 보고나면 큰 울림을 받듯이 우리 드라마도 다 보시면 각자만의 좋은 울림을 느끼시지 않을까 생각한다"고 소개했다.이어 그는 "우리 드라마 자체가 판타지 로맨스다. 내가 '동감'이라는 영화로 데뷔했는데 그 작품이 판타지물이었다. 그때 기억을 되짚어 보면서 이번 작품에 임했다"며 "판타지는 마술과 비슷하다. 관객들이 '뻔히 거짓말이야, 안 속을거야'라고 하지만 결국 속고 감탄한다. 이 드라마를 하면서도 진정성에 중점을 뒀다. 김혜윤, 로몬은 나보다 더 진심으로 연기 해줬다"고 덧붙였다.김혜윤은 인간이 되고 싶지 않아 선행도 사랑도 거부하는 MZ 구미호 은호 역을 맡았다. 변우석과 '선재 업고 튀어' 신드롬 이후 차기작으로 '오인간'을 선보이는 김혜윤은 "기대 반 부담 반"이라며 "연기하고 작품을 고를 때 지금까지 보여드리지 않은 모습으로 보여드리려고 한다. 은호라는 캐릭터는 화려한 스타일이다. 솔이와는 전혀 다른 모습, 다른 매력이다. 차별점을 줄 수 있을 것 같다는 생각에 작품을 선택했다"고 밝혔다. 이어 그는 "1년 동안 촬영을 계속 하고 있었다. 부담도 되지만, 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 소망했다.김혜윤은 역대 구미호들과의 차별점에 대해 "일반적인 구미호가 아니라는 게 차별점인 것 같다. 은호 캐릭터를 극대화시킬 수 있도록 화려한 스타일링을 시도했다. 김혜윤이란 사람이 연기하면서 이렇게 화려하게 한 적이 없는데 은호는 외적으로 많이 화려할 것 같다"고 말했다.시청률 두 자릿수를 기록한 '모범택시3' 후속작으로 편성된 것에 대해 김혜윤은 "그렇게 큰 사랑을 받은 작품 뒤에 하게 돼 영광이다. 기세를 몰아 올해 1번 타자로서 출루해보겠다"고 다짐했다.로몬은 축구와 자신밖에 모르고, 자만은 있어도 나태는 없는 세계적인 축구선수 강시열로 분한다. 로몬은 롤모델로 어떤 축구 선수를 염두에 뒀냐고 묻자 "너무 대단한 선수분이라 말씀드리고 부담스럽다. 축구 팬분들께 불쾌하시다면 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"며 "손흥민 선수님과 즐라탄 선수에게 영감을 받은 것 같다"고 말했다.손흥민에게 한마디 해달라는 요청을 받은 로몬은 "이 영상을 보신다면 새해 복 많이 받으셨으면 좋겠다. 덕분에 시열이를 만드는데 많은 도움이 됐다. 진심으로 감사드린다"고 전했다.로몬은 김헤윤과 호흡을 맞춘 소감에 대해 "첫 로코인데 김혜윤 누나랑 함께 하게 돼 진심으로 영광이었다. 촬영하는 내내 왜 로코퀸인지 많이 느꼈다. 그만큼 너무 잘하고, 너무 좋았다"고 말했다. 김혜윤은 로몬에 대해 "굉장히 어른스럽다. 나보다 동생이지만 오빠 같은 면모가 많다. 내가 조금이라도 피곤해 보이거나 힘들어 하면 몰래 쓱 와서 영양제, 초콜렛을 잘 챙겨줬다. 동료배우로서 굉장히 많이 의지했다"고 밝혔다.시청률 공약을 묻자 김정권 감독은 "요즘엔 드라마가 워낙 많으니까 두자릿수 시청률만 기록해도 좋겠다는 간절한 마음이 있다. 조금 더 담자면 11.10%나 11.11%를 찍으면 좋겠다. 11.10은 김혜윤 배우 생일이고 11.11은 로몬 배우 생일이다. 공약은 배우들을 따르겠다"고 말했다.이에 김혜윤은 "같이 유행하는 릴스를 해보면 어떨까 싶다"고 했고, 로몬은 "'골때녀'에 출연하겠다. 응원하러 가겠다"고 했다.'오늘부터 인간입니다만'은 16일 오후 9시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr