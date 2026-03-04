사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

가수 조현아(38)가 '라디오스타'에 출연해 과거 열애를 고백한다.4일 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 오승환, 이철민, 조현아, 양상국이 출연하는 '이 구역 파이널 보스! 가즈아~' 특집으로 꾸며진다. 이날 조현아는 투자 에피소드부터 연애 철학, 황금 인맥 비법까지 솔직하게 털어놓는다.조현아는 지난 출연 이후 예상치 못하게 투자 고수 이미지가 생겼다고 밝힌다. 방송에서 언급했던 투자 관련 발언이 화제가 되며 각종 DM이 쏟아졌다는 것. 그는 다양한 DM 내용을 공개하며 현장을 웃음바다로 만든다.또한 수지와의 특별한 인연도 공개한다. 그는 "수지는 나의 수호천사"라면서 힘든 시기마다 곁을 지켜준 수지의 24시간 케어는 물론, 병간호까지 도맡아줬던 고마운 순간을 전한다. 두 사람의 진솔한 우정이 훈훈함을 더한다고.연애 이야기도 빠지지 않는다. "연애를 쉬어본 적이 없다"라고 밝힌 그는 이별 후 감정을 정리하는 자신만의 독특한 루틴을 공개해 모두를 놀라게 한다. 이별의 슬픔마저 스톱워치로 철저히 통제하며 작곡을 이어가는 프로페셔널한 면모를 보여줄 예정이다.이와 함께 최근 겪은 이별의 슬픔을 고스란히 추출해 만든 신곡이 있다고 밝혀 기대를 더한다. 과거 엄청난 반향을 일으켰던 화제곡 '줄게'가 '라디오스타'에서 시작된 만큼, 그 뜨거운 기운을 이어받아 이번 신곡 역시 '라디오스타'에서 최초로 선보일 것을 예고해 본 방송에 대한 궁금증을 끌어올리고 있다.'라디오스타'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr