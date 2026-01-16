사진=조준원 기자

배우 김혜윤이 변우석과의 핑크빛으로 큰 인기를 얻었던 '선재 업고 튀어' 이후 '오늘부터 인간입니다만'을 선보이는 것에 대한 기대와 부담을 밝혔다.16일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’(이하 '오인간') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 김정권 감독, 배우 김혜윤,로몬이 참석했다.'오인간'은 인간이 되기 싫은 MZ 구미호와 자기애 과잉 인간의 좌충우돌 망생 구원 판타지 로맨스다. 김혜윤은 인간이 되고 싶지 않아 선행도 사랑도 거부하는 MZ 구미호 은호 역을 맡았다.변우석과 핑크빛 호흡을 선보인 tvN '선재 업고 튀어'로 신드롬적인 인기를 얻은 김혜윤은 차기작으로 '오인간'을 선보이는 것에 "기대 반 부담 반"이라고 밝혔다. 그는 "연기하고 작품을 고를 때 지금까지 보여드리지 않은 모습으로 보여드리려고 한다. 은호라는 캐릭터는 화려한 스타일이다. 솔이와는 전혀 다른 모습, 다른 매력이다. 차별점을 줄 수 있을 것 같다는 생각에 작품을 선택했다"고 밝혔다.이어 그는 "1년 동안 촬영을 계속 하고 있었다. 부담도 되지만, 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 소망했다.'오인간'은 16일 오후 9시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr