마이크로닷, 부모 빚투 겪고 쓴 가사…"그 부모의 허슬러, 빚 갚아냈지"('쇼미더머니12')

사진=텐아시아DB

사진=Mnet '쇼미더머니12' 영상 캡처

부모 빚투 논란을 겪었던 래퍼 마이크로닷이 '쇼미더머니12'에서 자전적 랩을 선보이며 합격 목걸이를 받았다.지난 15일 Mnet 힙합 서바이벌 '쇼미더머니 12'가 첫 방송됐다.부모 빚투 논란을 겪었던 마이크로닷은 '쇼미더머니' 시즌4, 6에 이어 시즌12에 재도전, 서울 지역 예선에 참가했다. 그는 "진짜 큰맘 먹고 도전한다. 새로운 도전을 하는 거다"라며 "이번 쇼미에 나가는 것이 두렵기도 하다"라고 심경을 밝혔다.마이크로닷은 "부모님도 실형을 살고 재판은 다 끝났지만 아직 한 분에게 합의 위로금을 전달하고 있다"며 "이 상황을 어떻게 해결할 수 있을까. 많이 발버둥쳤다"고 말했다. 그는 돈을 벌기 위해 고깃집에서 4년간 일했다고 한다.절망적인 상황에서 마이크로닷은 "제 자신을 원망했다"면서도 "힘들었을 때 (인간) 관계들이 없어지고, 오로지 저를 떠나지 않았던 게 음악이다. 음악의 힘이 굉장하다고 생각하다"라고 말했다.예선 심사에서 마이크로닷은 준비한 무반주 랩을 시작했다. 그는 "마닷이 또 나왔네 그 부모의 그 허슬러", "내가 인맥 힙합? Nah 사람 잘못 봤네! 난 노력형 인간 되레 당하고 살았네", "부모 빚을 갚아냈지", "마닷은 어디 가도 부모가 발목 잡아" 등 자전적이고 파격적인 가사로 이목을 끌었다.심사위원 그레이는 마이크로닷에게 합격 목걸이를 건넸다. 마이크로닷은 "행복하다. 감사하다"고 소감을 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr