사진=텐아시아DB

사진제공=tvN

배우 노정의가 '우주를 줄게'에서 배우 배인혁과 호흡을 맞춘다. 앞서 노정의가 출연했던 채널A '마녀', MBC '바니와 오빠들', KBS2 '디어엠', 넷플릭스 '하이라키'가 흥행에 실패한 가운데, 노정의가 이번 작품을 통해 반등에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.다음 달 4일 방송되는 tvN 새 수목드라마 '우주를 줄게' 측은 지난 16일 사돈 남녀 선태형(배인혁 분)과 우현진(노정의 분), 그리고 박윤성(박서함 분)의 캐릭터 포스터를 공개했다. '우주를 줄게'는 첫 만남부터 꼬인 사돈 남녀가 하루아침에 20개월 조카 우주(박유호 분)를 키우게 되면서 벌어지는 좌충우돌 동거 로맨스를 그린다.공개된 캐릭터 포스터에는 선태형, 우현진, 박윤성의 삼각 로맨스를 예측할 수 있는 모습이 담겼다. 먼저 선태형은 어시스턴트라는 수식어에 머물러 있지만, 메인 작가의 질투를 부를 정도의 실력을 갖춘 능력자다. 퉁명스러운 눈빛에 더해진 "그쪽은 나한테 애기 이모 그 이상 이하도 아니니까"라는 문구에서 자신만의 경계가 확실한 성격을 엿볼 수 있다.노정의는 긍정 에너지 충만한 열혈 취업 준비생 우현진으로 공감대를 형성한다. 지극히 평범한 일상을 꿈꾸며 오로지 취준을 목표로 숨 가쁘게 하루를 달리는 우현진. 어려서부터 든든한 우산이 되어준 언니의 짐을 덜어주기 위해 쉴 틈 없이 직진하는 청춘이다. 사랑스럽고도 새침한 표정에 더해진 "사돈, 우리가 남이에요? 육아만 잘 부탁드려요"라는 문구는 어쩌다 조카 우주의 보호자가 되는 그의 인생 격변을 궁금케 한다.우현진의 첫사랑이자, 완벽한 비주얼과 능력치를 모두 갖춘 박윤성도 눈길을 사로잡는다. 대학 시절 감정을 싹틔웠지만 제대로 닿지 못했던 우현진을 팀원으로 재회, 묻어둔 감정을 다시 꺼내기 시작한다. 자신감 넘치는 눈빛에 더해진 "그러니까 네 애도, 남친도 아니라는 거지?"라는 문구에 녹아든 호기심은 선태형, 우현진의 사이 변수가 될 그의 활약을 기대케 한다.제작진은 "어쩌다 사돈으로 얽히게 된 선태형과 우현진, 그리고 이들 앞에 기습 등장한 현진의 첫사랑 박윤성까지 세 남녀의 예측 불가 삼각 로맨스가 흥미롭게 펼쳐질 것"이라며 "유쾌한 웃음 속 공감과 설렘을 증폭할 청춘 배우들의 호흡을 기대해 달라"고 전했다.'우주를 줄게'는 2월 4일 오후 10시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr