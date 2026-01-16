사진=텐아시아DB

사진=KBS2

사진=KBS2

'신상출시 편스토랑' 손태진이 어머니의 눈물에 울컥한다.16일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 서울대 출신 대표 엄친아 '1등 가수' 손태진이 신입 편셰프로 출격한다. 이날 '편스토랑'에서는 손태진이 어린 시절 생사의 기로에 놓였던 위험한 순간을 털어놓는다.VCR에는 우아한 미소가 아름다운 손태진의 어머니가 등장했다. 손태진은 어머니와 함께 어릴 때부터 먹던 손태진의 소울푸드, 최애 집밥 메뉴들을 요리했다. 손태진의 어머니는 한식, 양식, 중식, 동남아식, 베이킹까지 못 하는 요리가 없을 정도로 요리 내공이 대단하다고. 손태진은 최선을 다해 어머니를 도와 요리하며 살뜰하게 어머니를 챙겼다. 손태진 어머니 역시 "엄마한테 너무 행복한 시간이다"라며 오랜만에 아들과 함께하는 요리에 내내 미소를 숨기지 못했다.서울대 출신이라고 알려진 손태진은 어머니와 함께 요리하며 많은 대화를 나눴다. 대화 중 손태진의 어린 시절 이야기를 꺼낸 어머니는 "살아있는 것만으로도 감사하다"는 말을 꺼내 모두를 의아하게 했다. 손태진 어머니는 제작진과의 인터뷰에서 "사실 태진이가 태어났을 때 상태가 위험했다. 의사 선생님이 '죽느냐 사느냐 50% 확률'이라고 했다"라고 말했다. 손태진이 태어나자마자 생사의 기로에 있었던 것.과연 어떤 위험한 상황이 있었던 것일지 소중한 아기를 잃을 뻔했던 당시의 아픈 이야기를 털어놓은 손태진 어머니는 "그래서 남편(손태진 아버지)은 '태진이가 숨만 쉬어도, 살아 있는 것만으로도 고맙다'고 한다"라며 눈물을 보였다. VCR 속 어머니의 눈물을 본 손태진 역시 눈가가 촉촉해졌다고.손태진과 부모님은 최근 가족 모두가 놀랐던 사건에 대해서도 함께 터놓고 이야기했다. 손태진을 둘러싼 터무니없는 가짜뉴스들이 많다는 것. 손태진은 "부모님이 말레이시아에 사시니까, 제가 말레이시아 백화점 딸과 결혼해 아이가 둘이라는 가짜뉴스까지 있었다"라고 말했다. 이 가짜뉴스를 많은 사람이 믿는다며 억울한 심경을 밝힌 것. 그런데 손태진 아버지가 아들의 가짜뉴스에 의외의 반응을 보였다고 해 '편스토랑' 스튜디오를 발칵 뒤집었다는 후문이다. 과연 아버지는 어떤 이야기를 털어놓은 것일까.태어나자마자 생사의 기로에 섰던 손태진, 손태진이 효자가 될 수밖에 없었던 이유, 손태진의 가짜뉴스에 대한 부모님의 솔직한 반응 등 '1등 가수' 손태진과 가족의 유쾌하고도 뭉클한 이야기는 16일 금요일 오후 8시 30분 방송되는 '편스토랑'에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr