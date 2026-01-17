김성주, 결국 떨리는 목소리로 토로했다…"이래서 무서운 것"('히든FC')

사진=텐아시아DB

TV CHOSUN ‘히든FC: 숨겨진 대한민국 슛돌이를 찾아라’('이하 ‘히든FC’)에서 캐스터 김성주가 ‘히든FC’를 압박하는 ‘전차군단’ 독일의 실력에 경악한다.17일 오후 4시에 방송되는 TV CHOSUN ‘히든FC’에서는 히든FC가 조별리그 2차전 상대 독일과 맞붙는다.히든FC는 아르헨티나와 붙었던 지난 조별리그 1차전에서는 아쉽게 2:3으로 패배했다. 그 과정에서 많은 선수들이 부상을 입었다. 감독 이근호는 “8명을 선발하는 게 쉽지 않은 상황이다”며 많이 손실된 전력을 걱정했다.그런 와중에 맞붙게 된 나라는 월드컵에서 4회 우승한 독일이었다. ‘전차군단’이라는 별명인 만큼 독일 유소년 팀도 조직력과 스피드, 화려한 개인기까지 겸비했다. 해설위원 현영민도 “빠르다”며 남다른 스피드에 당황했다. 본격 경기가 시작되자 독일팀은 강한 슈팅으로 대한민국의 골문을 압박했다. 끊임없이 위협하는 독일에 캐스터 김성주는 “독일이 무섭게 몰아붙인다. 이래서 무서운 거다”라고 떨리는 목소리로 말하며 겁을 먹었다.이근호는 결국 아르헨전에서 부상을 입었던 ‘에이스’ 고유건을 투입했다. 고유건은 부상투혼을 펼칠 것을 예고했다. 과연 고유건이 강한 슈팅으로 독일의 골문을 흔들 수 있을지 모두의 시선이 집중된다.부상 투혼의 히든FC, 그리고 ‘전차군단’ 독일의 조별리그 2차전 결과는 17일 오후 4시 방송되는 ‘히든FC’에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr