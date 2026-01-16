사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스 유닛 미사모(MISAMO)가 일본 첫 정규 앨범 타이틀곡 'Confetti'(컨페티) 음원과 뮤직비디오를 선공개했다.미나, 사나, 모모로 결성된 트와이스 유닛 그룹 미사모는 오는 2월 4일 일본 정규 1집 'PLAY'(플레이)를 발매한다. 이에 앞서 그룹 일본 공식 SNS 채널에 트랙리스트, 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저 등 여러 티징 콘텐츠를 선보이고 기대감을 키우고 있다.16일 0시에는 타이틀곡 'Confetti' 음원과 뮤직비디오를 선공개하고 분위기를 끌어올렸다. 신곡 'Confetti'는 "인생은 대본 없는 즉흥극과 같다"라는 테마 아래 일이 뜻대로 풀리지 않는 하루의 끝에서도 계속 나아갈 수 있도록 마음을 북돋는 응원의 메시지를 전한다. 빅 밴드와 재즈 사운드를 기반으로 한 업템포 곡으로 경쾌하고 에너제틱한 그루브가 감상 포인트로 자리한다.뮤직비디오는 이번 신보 메인 콘셉트인 '연극'을 앞세워 다양한 장르의 캐릭터를 연기하는 미나, 사나, 모모의 다채로운 매력을 담았다. 세 멤버의 움직임에 따라 연동되는 무대 연출, 호러 판타지부터 코미디까지 아우르는 세계관, 화려한 비주얼과 표현력 등 풍성한 볼거리로 팬심을 끌어당긴다. 꽃가루가 흩날리는 퍼포먼스 장면은 행복감 가득한 뮤지컬의 클라이맥스를 연상케 하며 보는 이들에게 기분 좋은 에너지를 선물한다.미사모의 첫 정규 음반 'PLAY'는 2023년 7월 데뷔 앨범 'Masterpiece'(마스터피스), 2024년 11월 미니 2집 'HAUTE COUTURE'(오트 쿠뛰르)로 이어지는 3부작의 대미를 장식하는 앨범이다. 예술과 연극을 키워드로 고급스럽고 세련된 분위기의 트랙들로 채워진 신보에는 타이틀곡 'Confetti'를 필두로 각 멤버 솔로곡 포함 총 12곡이 실린다. 앞선 작품들로 클래식하고 감각적인 음악 색채를 보여준 미사모가 이번 신작을 통해 선사할 새로움에 기대가 커진다.트와이스 미사모의 첫 정규 앨범 'PLAY'는 2월 4일 0시 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr