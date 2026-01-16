김준호, ♥결혼 7개월 차인데 대체 누구와 스킨십하나…"무조건"('독박투어4')

사진=텐아시아DB

사진제공=채널S, SK브로드밴드

‘독박즈’가 고액 독박을 피하기 위해 스킨십 사투(?)까지 벌인다. 결혼 7개월 차를 맞은 새신랑 김준호는 “무조건 스킨십 해야 한다”며 적극적으로 나선다.오는 17일 밤 9시 방송되는 채널S ‘니돈내산 독박투어4’ 33회에서는 말레이시아 쿠알라룸푸르로 떠난 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 동양의 우유니 사막으로 불리는 ‘사사란 비치’로 떠나 ‘스카이 미러 투어’를 하려 하지만 ‘태풍’을 만나 위기에 부딪히는 현장이 펼쳐진다.이날 ‘독박즈’는 ‘사사란 비치’에 가기 위해 한 선착장에 도착한다. 작은 보트에 오른 이들은 동작을 외워서 이어가는 게임인 ‘강 넘어 강’으로 ‘스카이 미러 투어비’ 독박자를 뽑기로 한다. 기억력이 중요한 이번 게임에 대해 김준호는 “무조건 스킨십이 있는 동작을 해야 한다”고 노하우를 설명한다.잠시 후, 김대희는 강력한 스킨십을 고민하다가 ‘엉덩이 뽀뽀’를 옆사람인 장동민에게 시도한다. 장동민은 질겁하지만, 자신 역시 다음 동작으로 ‘입맞춤’을 추가하면서 옆자리의 김준호에게 입을 맞춘다. 이후로도 강력한 스킨십 동작이 추가된다. 게임이 좀처럼 끝나지 않자 김대희는 비장한 표정으로 장동민의 볼에 아밀라아제를 투척(?)하는 ‘사생결단’급 스킨십을 시전해 현장을 초토화시킨다. 장동민은 김대희의 침 공격에 “으악!”이라며 질색하더니 “나 어떡해?”라며 김준호를 애처롭게 바라본다. 극한으로 치닫는 스킨십 사태에서 과연 누가 살아남을지 폭풍 관심이 쏠린다.‘독박즈’는 갈수록 거세지는 빗줄기에 당황한다. 멤버들은 “이대로 계속 가도 되는 거냐”며 강풍과 비바람에 잔뜩 긴장한다. ‘스카이 미러 투어’ 예약자인 홍인규는 “이렇게 많은 비가 내릴 줄은 몰랐다”며 난감해한다. 이때 한 직원이 다가와 “기상 악화로 인해 잠시 대기하겠다”고 하더니, 태풍이 올 경우 투어가 취소될 수 있음을 알려 ‘독박즈’를 얼어붙게 만든다.과연 홍인규가 2026년 새해 첫 단체사진 스폿으로 픽한 ‘사사란 비치’에 무사히 도착할 수 있을지, 태풍 위기에 처한 ‘독박즈’의 말레이시아 3일 차 여행기는 오는 17일 밤 9시 방송되는 채널S ‘니돈내산 독박투어4’ 33회에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr