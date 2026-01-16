김도훈과 25년째 연애 중인데…오나라 "아직도 모르겠다" 심경 토로('김창옥쇼4')

배우 오나라가 25년째 공개 연애 중인 연인 김도훈의 마음을 여전히 가끔 모르겠다고 토로했다.
지난 13일 방송된 tvN '김창옥쇼4'에서는 '아내 속내를 도통 모르겠다'는 남편의 사연이 공개됐다.
황제성이 이 사연을 소개하자 오나라는 "대부분 다 그렇지 않나"라고 반응했다. 사연자는 "17년 장기 연애하고 결혼했는데 아직도 아내 속을 모르겠다. 부부는 일심동체라는데 아내는 감정을 숨기기만 한다"라고 전했다. 이에 오나라는 "저도 25년 사귀지 않았나. 그런데 아직도 모르겠다. 아마 끝까지 모를 것 같다"고 공감했다. 오나라는 배우 김도훈과 2000년부터 25년째 연애 중이다.
이후 사연자는 동갑내기 강은비·변준필 부부로 밝혀졌다. 변준필은 "아내와 아직 서로 내외하는 느낌"이라며 "혼인신고도 못 했다. 아내가 결정을 미루고 있는데 이유를 모르겠다"라고 털어놓았다.
오나라와 김도훈은 뮤지컬 '명성황후'에 출연하며 가까워졌고, 자연스럽게 연인으로 발전했다.
김도훈은 뮤지컬배우 출신 교수로, 현재 배우 아카데미에서 연기 지도자로 활동하는 것으로 알려졌다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
지난 13일 방송된 tvN '김창옥쇼4'에서는 '아내 속내를 도통 모르겠다'는 남편의 사연이 공개됐다.
황제성이 이 사연을 소개하자 오나라는 "대부분 다 그렇지 않나"라고 반응했다. 사연자는 "17년 장기 연애하고 결혼했는데 아직도 아내 속을 모르겠다. 부부는 일심동체라는데 아내는 감정을 숨기기만 한다"라고 전했다. 이에 오나라는 "저도 25년 사귀지 않았나. 그런데 아직도 모르겠다. 아마 끝까지 모를 것 같다"고 공감했다. 오나라는 배우 김도훈과 2000년부터 25년째 연애 중이다.
이후 사연자는 동갑내기 강은비·변준필 부부로 밝혀졌다. 변준필은 "아내와 아직 서로 내외하는 느낌"이라며 "혼인신고도 못 했다. 아내가 결정을 미루고 있는데 이유를 모르겠다"라고 털어놓았다.
오나라와 김도훈은 뮤지컬 '명성황후'에 출연하며 가까워졌고, 자연스럽게 연인으로 발전했다.
김도훈은 뮤지컬배우 출신 교수로, 현재 배우 아카데미에서 연기 지도자로 활동하는 것으로 알려졌다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT