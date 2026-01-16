김도훈과 25년째 연애 중인데…오나라 "아직도 모르겠다" 심경 토로('김창옥쇼4')

사진=텐아시아DB

사진=tvN '김창옥쇼4' 영상 캡처

배우 오나라가 25년째 공개 연애 중인 연인 김도훈의 마음을 여전히 가끔 모르겠다고 토로했다.지난 13일 방송된 tvN '김창옥쇼4'에서는 '아내 속내를 도통 모르겠다'는 남편의 사연이 공개됐다.황제성이 이 사연을 소개하자 오나라는 "대부분 다 그렇지 않나"라고 반응했다.사연자는 "17년 장기 연애하고 결혼했는데 아직도 아내 속을 모르겠다. 부부는 일심동체라는데 아내는 감정을 숨기기만 한다"라고 전했다. 이에 오나라는 "저도 25년 사귀지 않았나. 그런데 아직도 모르겠다. 아마 끝까지 모를 것 같다"고 공감했다. 오나라는 배우 김도훈과 2000년부터 25년째 연애 중이다.이후 사연자는 동갑내기 강은비·변준필 부부로 밝혀졌다. 변준필은 "아내와 아직 서로 내외하는 느낌"이라며 "혼인신고도 못 했다. 아내가 결정을 미루고 있는데 이유를 모르겠다"라고 털어놓았다.오나라와 김도훈은 뮤지컬 '명성황후'에 출연하며 가까워졌고, 자연스럽게 연인으로 발전했다.김도훈은 뮤지컬배우 출신 교수로, 현재 배우 아카데미에서 연기 지도자로 활동하는 것으로 알려졌다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr