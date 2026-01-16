/ 사진=텐아시아 DB

절친 박나래가 '갑질 의혹'에 휩싸인 가운데 김지민이 소신 발언을 했다.SBS Plus ‘이호선의 사이다’에서는 ‘일상 생활을 망치는 이웃 빌런’을 주제로, 듣기만 해도 분노를 유발하는 생생한 실화 사연들이 공개된다. 그중 정당한 요청조차 모두 ‘갑질’로 몰아붙이는 세입자 때문에 극심한 스트레스를 받고 있다는 집주인 사연자는 “그놈의 갑질, 갑질, 진짜 지겨워 죽겠다!”라며 ‘을의 갑질’을 토로해 이목을 집중시킨다.사연을 접한 김지민은 “(세입자의) 개념 자체가 이상한데”라고 안타까움을 드러낸 뒤 “갑질이라는 것을 잘 모르는 거 같다. 누가 자기한테 잔소리하는 거 자체를 갑질이라고 생각하는 것 같다”라고 지적한다. 이어 “저건 응당 해야 할 얘기를 한 것”이라며 사연자 집주인의 입장에 공감한다.이에 이호선은 송곳처럼 날카로운 시선으로 사연 속 세입자의 태도를 심리적으로 분석한다. 이호선은 “자기가 조금 불리할 때 피해의식이 있는 것 같다”라며 “이런 사람들은 갑질의 정의 자체가 다른 것 같다”라고 짚어내고는 명쾌한 ‘갑질의 정의’를 내려 모두의 고개를 끄덕이게 한다.이어 이호선은 “자기만 피해자라고 생각하고 자기 권리만 옳다고 믿는 사람은 답이 없다. 그런 사람은 어떤 상황에서도 행복할 수 없다”라고 의미심장한 일침을 날린다. 과연 ‘갑질’을 외치던 세입자의 주장에는 어떤 허점이 있었을지, 이호선과 김지민의 날 선 분석이 어떤 결론으로 이어질지 궁금증을 모은다.마지막으로 김지민은 일말의 가책 없이 누군가의 일상생활을 서슴없이 망치는 이웃 빌런들을 향해 “누구나 다 잘못은 할 수 있다. 하지만 그게 잘못된 걸 인지하고 사과하는 사람이 됐으면 좋겠다”라고 직언을 건넨다. 이에 더해 “모두 상식적인 세상에서, 상식적인 사람들과 함께 살 수 있기를 바란다”라고 빌런 없는 세상에 대한 마음을 전해 이호선의 공감을 자아낸다.제작진은 “적반하장 이웃 빌런들의 이야기가 뒷목 잡는 공분을 일으키고, 이호선과 김지민의 명쾌한 직언이 사이다를 선사할 것”이라며 “이호선 교수가 내리는 ‘갑질의 정의’가 모두에게 다시 한번 생각하는 계기를 선사할 것”이라고 전했다.한편 SBS Plus ‘이호선의 사이다’는 매주 토요일 오전 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr