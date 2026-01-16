이엘리야, "언니 저 마음에 안 들죠" 현역 장혜리 꺾었다…'미스트롯4' 3R 진출

사진=TV CHOSUN '미스트롯4' 영상 캡처

'미스트롯4' 배우 이엘리야가 현역 가수 장혜리를 제치고 본선 3라운드에 진출하는 이변을 썼다.지난 15일 방송된 TV CHOSUN 음악 예능 '미스트롯4'에서는 본선 2차 '1 대 1 데스매치'가 진행됐다.이엘리야는 장혜리와 대결하게 됐다. 두 사람의 대결은 장혜리의 지목으로 성사됐다.본격적인 무대에 앞서 장혜리는 "제가 언니 뽑아서 나 맘에 안 들죠?"라고 도발했다. 또한 "언니 노래보다 언니 연기가 더 마음에 든다. 언니, 드라마로 돌아가라. 안녕"이라며 기선제압 했다. 거침없는 장혜리의 모습에 심사위원석도 술렁였다. 이엘리야는 별다른 말 없이 미소로 응했다.장혜리는 먼저 무대를 선보였다. 그는 양수경의 '사랑은 차가운 유혹'을 선곡, 라틴 댄스까지 선보이며 관능적인 퍼포먼스로 무대를 꾸몄다.이에 이엘리야는 혜은이의 '비가'로 후공에 나섰다. 그는 애절한 감성과 안정적인 가창력으로 무대를 꾸미는 정공을 택했다.마스터 김용빈은 "배우는 다르다는 걸 느꼈다. 노래도 연기라고 생각한다. 3분의 연기라고 생각한다. 그 연기를 표정, 발음 같은 것들을 완벽하게 했다. 가사사 전달이 정확했다"라고 호평했다.결과는 장혜리 6표, 이엘리야 11표로 이엘리야의 승리였다. 이엘리야는 장혜리를 꺾고 본선 3차에 진출하게 됐다. 박선주는 "고정 관념이 깨질 때 짜릿함을 느낀 무대였다. 배우가 가진 특징을 100% 그 이상 보여준 것 같다"라며 "배우가 현역 가수를 넘은 건 센세이션하다"라고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr