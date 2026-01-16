"고현정과 기싸움 있었다" 선배 여배우 폭로…"방송 끝나고 눈물 쏟아" ('옥문아')

/ 사진=텐아시아 DB

미스코리아 출신 배우 장윤정(55)이 후배 고현정(54)과 기싸움이 있었다고 밝혔다.지난 15일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에서는 '싱글맘' 황신혜, 장윤정이 게스트로 출연했다.1987년 미스코리아 진 출신 장윤정은 "내 바로 뒤에 배우 김성령이 있었다. 1989년도에 오현경, 고현정, 1992년도에는 배우 이승연이 미스코리아로 나왔다"라고 밝혔다.장윤정은 과거 KBS '토요대행진'에서 미스코리아 후배 고현정과 함께 여성 듀오 MC를 맡기도 했다. 그는 "최초로 여자 진행자 둘이서 KBS 가요 쇼 프로그램을 진행해서 엄청난 기대와 시선을 받았다. 그때는 프롬프터 없이 생방송 쇼를 하기 위해 대본을 외워야 했었다"고 회상했다.이어 그는 "토요일 저녁 가장 인기 있는 시간대에 하는 방송이니까 초긴장 상태로 임했다. 첫 방송이 끝난 뒤에는 안도감이 들어 눈물이 나왔다. 서로 잘 끝났다는 생각에 끌어안고 고생했다고 말했던 기억이 난다. 당시 저와 고현정 둘 다 대학생이었다"라고 밝혔다.그러나 두 사람 사이 신경전도 있었다. 장윤정은 "둘 다 미스코리아 출신이다 보니 미묘하게 경쟁의식이 있었다. 난 그게 나쁘다고 생각하지 않는다. 서로를 더 발전시키는 원동력이었다"며 "의상에서도 부족한 부분이 보이면 하나를 더 입거나 액세서리를 더 착용하기도 했다. 그래서 방송을 거듭할수록 옷이 점점 화려해졌다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr