'쇼미더머니 12' 빚투 마이크로닷 근황 전해졌다…"고깃집서 바닥 닦아"

사진=Mnet '쇼미더머니12' 영상 캡처

'쇼미더머니12'에서 래퍼 마이크로닷이 부모 빚투 이후 빚을 갚기 위해 고깃집에서 일했다고 밝혔다.지난 15일 Mnet 힙합 서바이벌 '쇼미더머니 12'가 첫 방송됐다.마이크로닷은 '쇼미더머니 12'의 서울 지역 예선에 도전했다. 부모 빚투 논란을 겪었던 마이크로닷은 "진짜 큰맘 먹고 도전한다. 새로운 도전을 하는 거다"라며 "이번 쇼미에 나가는 것이 두렵기도 하다"라고 심경을 토로했다.마이크로닷은 인생에서 가장 힘들었던 순간으로 '빚투'를 꼽기도 했다. 마이크로닷은 근황에 대해 "부모님도 실형을 살고 재판은 다 끝났지만 아직 한 분에게 합의 위로금을 전달하고 있다"며 "이 상황을 어떻게 해결할 수 있을까. 많이 발버둥쳤다"고 말했다.마이크로닷은 "어떻게 해서든 돈을 벌어야 해서 고깃집에서 4년 정도 일하고 있다. 설거지, 청소, 오픈, 바닥 닦기 등 다 하고 있다"라고 밝혔다. 이어 "저는 제가 나쁜 놈이라고 생각했다. 제 자신을 원망했다. 힘들었을 때 (인간) 관계들이 없어지고, 오로지 저를 떠나지 않았던 게 음악이다. 음악의 힘이 굉장하다고 생각하다"라고 털어놓았다. 그러면서 "시간이 걸렸지만 다시 일어서 보자. 제가 힙합을 사랑하고 잘한다는 걸 다시 사람들의 마음을 열어주고 들어주면 그것보다 더 원하는 건 없을 거 같다. 진심이 닿았으면 좋겠다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr