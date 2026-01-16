'쇼미더머니 12' 마이크로닷 등장했다…부모 빚투 논란에 "부모가 발목 잡아"

사진=Mnet '쇼미더머니 12' 영상 캡처

'쇼미더머니12'에 래퍼 마이크로닷이 등장했다. 부모 빚투 논란을 겪었던 마이크로닷은 자전적 랩을 선보였다.지난 15일 Mnet 힙합 서바이벌 '쇼미더머니 12'가 첫 방송됐다.마이크로닷은 '쇼미더머니' 시즌4, 6에 출연했던 데 이어 이번 '쇼미더머니 12'의 서울 지역 예선에 참가했다. 그는 "진짜 큰맘 먹고 도전한다. 새로운 도전을 하는 거다"라며 "이번 쇼미에 나가는 것이 두렵기도 하다"라고 심경을 밝혔다.마이크로닷은 부모의 빚투 논란으로 활동을 중단했던 바 있다. 그는 "부모님도 실형을 살고 재판은 다 끝났지만 아직 한 분에게 합의 위로금을 전달하고 있다"며 "이 상황을 어떻게 해결할 수 있을까. 많이 발버둥쳤다"고 말했다.마이크로닷은 "어떻게 해서든 돈을 벌어야 해서 고깃집에서 4년 정도 일하고 있다. 설거지, 청소, 오픈, 바닥 닦기 등 다 하고 있다"라고 근황을 밝혔다. 또한 "저는 제가 나쁜 놈이라고 생각했다. 제 자신을 원망했다. 힘들었을 때 (인간) 관계들이 없어지고, 오로지 저를 떠나지 않았던 게 음악이다. 음악의 힘이 굉장하다고 생각하다"라며 "시간이 걸렸지만 다시 일어서 보자. 제가 힙합을 사랑하고 잘한다는 걸 다시 사람들의 마음을 열어주고 들어주면 그것보다 더 원하는 건 없을 거 같다. 진심이 닿았으면 좋겠다"고 말했다.예선 심사에서 마이크로닷은 준비한 무반주 랩을 시작했다. 그는 "마닷이 또 나왔네 그 부모의 그 허슬러", "내가 인맥 힙합? Nah 사람 잘못 봤네! 난 노력형 인간 되레 당하고 살았네", "부모 빚을 갚아냈지", "마닷은 어디 가도 부모가 발목 잡아"라는 자전적이고 파격적인 가사로 이목을 끌었다.심사위원 그레이는 마이크로닷에게 합격 목걸이를 건넸다. 그레이는 "안정적이었고, 베테랑이라 그런지 메시지 같은 걸 잘 풀어내더라. 줄 수밖에 없었다"고 평가했다. 마이크로닷은 "행복하다. 감사하다"고 소감을 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr