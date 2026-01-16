사진 = '재친구' 유튜브 채널 캡처

김재중이 배우 문상민의 외모를 극찬 해 눈길을 끈다.가수 김재중이 운영하는 유튜브 채널 '재친구'에서는 '아는 맛이 무섭다 웨이팅 없는 클리셰 맛집 여기로 모십니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 드라마 '은애하는 도적님아' 주연인 남지현과 문상민이 등장했다. 문상민을 본 김재중은 "손이 정말 크고 키도 크다"며 "그래서 문짝남이냐"고 하며 비주얼을 자랑했다. 또 남지현에게 김재중은 "오늘 헤메를 받는데 남지현 씨는 선하다고 하더라"고 했다.김재중은 계속해서 "문상민은 내가 숍에서 이야기 하면서 봤는데 되게 아이돌상이다"고 했다. 그러자 문상민은 "저는 아이돌을 하고 싶었다"고 고백했다. 이에 김재중은 "근데 약간 예쁘게 잘 생겼다"고 했다.이때 제작진은 문상민에게 근데 왜 아이돌이 못됐냐고 물었다. 그러자 김재중은 "키 때문에 그랬을 것"이라고 했다. 문상민은 "키가 너무 크기도 하고"라고 말을 아꼈다. 아이돌이 왜 키가 너무 크면 못되냐는 말에 김재중은 "멤버들 밸런스를 맞춰야 하는데 전체적으로 다 큰 그룹도 물론 있지만 키가 조금 작은 멤버가 만약 뽑히면 같이 섰을 때 밸런스가 붕괴된다"고 하면서 아이돌 전문가다운 모습을 보였다.남지현은 "그래도 배우가 되지 않았냐"고 했다. 김재중은 두 사람에게 "드라마에서 처음 만난거냐 그전에는 아예 일면식도 없었냐"며 "드라마 픽스할 때 처음 상대 배우 알았을 때 어땠냐"고 했다. 문상민은 "이 작품이 들어가기 전에 제가 '쇼핑왕 루이'를 몰아보고 있었는데 마침 누나랑 같이 하게 됐다는 걸 듣고 되게 신기했고 이제까지 누나 작품을 굉장히 많이 봐서 초면이지만 내적 친밀감이 있었다"고 했다.또 문상민은 "남자 아이돌 직캠 보면서 자극 많이 받는다"며 "운동 할 때 운동이 하기 싫은데 되게 멋있는 남자 아이돌 친구들의 직캠을 보면 경쟁심에 하게 되는데 멋있는 모습이 자극제가 되더라"고 털어놨다.그러면서 문상민은 김재중 팬임을 드러내며 "직캠을 많이 봤는데 군대에 계실 때 지상군 페스티벌 직캠을 엄청 많이 봤다"며 "반팔 입으셨는데 약간 이두 여기 딱 좋게 해서 딱 짧은 머리하고 노래 부르시는데 너무 멋있더라"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr